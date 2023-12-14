希臘農民因低產量呼籲補貼

在希臘，橄欖種植者和石油生產商聚集在全國各地的地方政府大樓外，尋求財政援助，以應對今年極貧的橄欖收成。

示威者要求全國所有橄欖種植者每棵橄欖樹獲得 200 歐元（希臘傳統計量單位，相當於 0.1 公頃），以增加收入。

由於我們生產的橄欖油太少，我們入不敷出。 - Dionysios Gonis，阿爾戈利達農業協會會員

他們也呼籲採取措施降低生產成本，並將橄欖加入自然災害發生後有資格獲得ELGA（希臘農業保險組織）賠償的作物中。

“我們地區的果實歉收率高達80% 至100%，而橄欖樹則沒有資格獲得任何補償。」哈爾基季基半島北部卡利維亞農業協會的薩納西斯·哈拉蒂斯(Thanasis Halatis)在- 年地區政府大樓前舉行的抗議活動中說道。塞薩洛尼基。

在本作物年，哈爾基迪基 (Chalkidiki) 的橄欖生產商種植了該地區特有的綠色橢圓形食用橄欖。 預計僅收穫一小部分 去年豐收160,000萬噸。

其他參加抗議活動的橄欖農強調， 生產成本飆升 威脅他們的生意。

“由於每串的生產成本從去年的 800 歐元增至 600 歐元，很明顯，我們不僅不會收支平衡，而且會發現自己負債累累。」他們說。

該國其他橄欖種植區也發生了類似的抗議活動，包括伯羅奔尼撒半島的麥塞尼亞和拉科尼亞、克里特島的萊斯博斯島、伊拉克利翁和哈尼亞以及希臘中部的弗塞奧蒂達。

抗議活動前一周，全國各地的農業協會和橄欖種植者工會在阿塔蘭蒂舉行的泛希臘會議上宣布動員起來，認為低果率問題並非偶發，而是影響到整個希臘橄欖產業。

據負責協調示威活動的種植者封鎖委員會稱，由於農作物減產，希臘的橄欖種植者今年將面臨 1 億歐元的收入損失。

在希臘中部的馬格尼西亞地區，橄欖樹的不良表現給當地生產者的高產量增加了額外的困難 夏季野火過後 和洪水。

“馬格尼西亞是許多橄欖樹的家園，並遭受了洪水、火災和自然災害的嚴重破壞。 橄欖果蠅，加上樹木開花減少 95%，」該地區農業協會聯盟主席 Thodoris Georgadakis 說。

“我們要求每個斯特雷瑪獲得 200 歐元的賠償，這筆錢必須在聖誕節前到達每個人手中，」他補充道。

雖然希臘食用橄欖生產商今年首當其沖地受到低果產量的影響，但該國的橄欖油生產商也受到了影響，總體而言 橄欖油產量預計下降 從200,000萬噸增加到340,000萬噸左右。

“橄欖油生產商今年面臨著巨大的問題，」伯羅奔尼撒東部阿爾戈利達農業協會的迪奧尼西奧斯·戈尼斯說，他與納夫普利翁的其他農民一起抗議產量下降。

“由於我們生產的橄欖油太少，我們無法維持收支平衡，」戈尼斯補充道。 “ELGA 不會對減少的結果進行補償，因此我們要求每個 stremma 支付 200 歐元，以支付我們的費用並繼續種植我們的樹木。 我們希望州和地方政府能夠幫助我們，以免橄欖油以這樣的價格到達消費者手中。”

參加希臘各地抗議活動的橄欖油和橄欖油生產商表示，他們將在一月初重新評估局勢，以決定可能的新動員行動。