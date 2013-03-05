西班牙開發的改進橄欖油評估軟件



奇托利瓦

西班牙哈恩大學的一個研究小組開發了一種新的軟件程序，旨在評估和分類 特級初榨橄欖油.

該創新軟件希望在橄欖油感官評估過程中取得突破，是大學、橄欖油技術公司的聯合合作 奇托利瓦, CM Europe SL 實驗室和計算機工程公司 MENGISOFT。

根據研究小組成員 Macarena Espinilla 的說法，新軟件將通過減少與該程序相關的時間和成本來極大地改善初榨橄欖油的感官評估。

該軟件將通過簡化流程來運行 橄欖油評價，允許實時單獨監控不同品嚐者對不同樣品和會話的演變。 然後，小組負責人可以進行干預以糾正感官特性的偏差。

該軟件還具有計劃的潛力 橄欖油品嚐 會議、管理石油評估並生成最終報告，從而進一步優化流程。

該計劃允許使用由 國際橄欖理事會 用於橄欖油的感官分類，但也可以與該小組開發的新評估方法一起使用，這些方法目前正在進行評估。

該方法基於 “模糊邏輯系統”，一種數學邏輯，旨在像人類一樣做出決策，考慮所有可用信息並根據此輸入做出最佳決策。 這種用於感官評估的創新模型正在作為當前國際橄欖理事會模型的替代品提出，並希望促進信息處理、品嚐和評估員培訓領域的改進，同時仍保持結果的效率。

更進一步，新的感官評估模型有望與新軟件一起實施，旨在增加價值 橄欖油行業 通過改進營銷流程和提高行業公司的競爭力。

除了感官評估模型之外，新計劃是安達盧西亞理事會經濟、創新和科學部資助的項目的一部分。