紐約時報修改橄欖油欺詐信息圖

《紐約時報》修改了 關於橄欖油欺詐的信息圖 批評者說這在某些方面是聳人聽聞和不准確的。

這些更改是在今天東部標準時間晚上 8:00 之後，即原始文章發布後大約四天后，在紐約時報網站上進行的。

請參見：紐約時報橄欖油欺詐信息圖表時間表

在這些變化中，本書的作者湯姆·穆勒 額外處女，在穆勒之後作為文章的來源被刪除 堅持 他不對錯誤信息負責。

最受關注的幻燈片指出， “（在美國）出售的 69% 的橄欖油是經過篡改的。” 泰晤士報將其更改為 “69% 的進口橄欖油貼上標籤 “特級初榨'在口味測試中不符合該標籤的標準。”

另一張投影片原本是這樣寫的： “瓶子有標籤 “Extra Virgin' 並標有 “意大利製造（奇怪的是，即使油不是來自意大利，這也是合法的）。”

改為： “瓶子有標籤 “Extra Virgin' 並貼上標籤 “在意大利包裝'或 “從意大利進口。 （奇怪的是，這是合法的，即使石油不是來自意大利——儘管應該在標籤上列出來源國。）”

另一張幻燈片讀到， “橄欖油是用更便宜的油來切割的。” 改為： “At 一些煉油廠 橄欖油是用更便宜的油切割的。”

此前，該文章的插畫師曾在一篇文章中抱怨過 Twitter的更新 他是 “從義大利化學家那裡收到了有關橄欖油核磁共振的信件，」但他 “只是一個插畫家。” 隨著穆勒作為文章的來源被刪除，這篇文章的作者仍不清楚。

更正的解釋尚未出現在 時間更正頁面.

這些更正可以緩解那些認為這篇文章的概括強化了刻板印象並起訴了大批誠實的意大利橄欖油生產商的人。 但當新聞以光速傳播時，四天就是永恆，而《泰晤士報》今天撤回的聲明已經在全世界傳播和分享。

更新（25 年 2014 月 - 日）： 此圖形的早期版本包含幾個錯誤。 用於不合格油的橄欖通常在採摘後數天、數週甚至數月被帶到工廠——而不是 “幾小時內。” 該圖將橄欖油行業部分地區存在的兩種可疑做法混為一談。 一些生產商將橄欖油與大豆或其他廉價油混合，而另一些生產商則將植物油與β-胡蘿蔔素和葉綠素混合以生產假橄欖油； 這兩種做法通常不會結合使用。 在意大利裝瓶並在美國銷售的橄欖油可能會貼上標籤 “在意大利包裝”或 “從意大利進口”——不是 “在意大利生產”——即使石油不是來自意大利。 （但是，來源國家應該列在標籤上。） 加州大學戴維斯分校的研究人員在 2010 年進行的一項研究發現，69% 的進口橄欖油都貼上了標籤 “特級初榨”在專家味覺和嗅覺測試中不符合該標籤的標準。 研究表明，不合格樣品已被氧化； 摻入了更便宜的精煉橄欖油； 或者質量差，因為它們是用損壞或過熟的橄欖製成的，或者是儲存或加工不當的橄欖——或者是這些缺陷的某種組合。 它沒有得出結論說在美國銷售的橄欖油中有 69% 被篡改過。 最後，該圖錯誤地引用了運營博客 Truth in Olive Oil 的 Tom Mueller 作為信息來源。 雖然在準備圖表時參考了穆勒先生的博客和其他著作，但他的一些發現被誤解了。

紐約時報橄欖油詐欺資訊圖表時間表