10月3日，2024
雖然橄欖油並不能減輕過量飲酒的負面影響，但在晚上外出前食用橄欖油不會造成任何傷害。
10月31日，2023
澳洲橄欖油協會與領先的社群媒體影響者合作，鼓勵消費者使用更多橄欖油。
七月12，2023
喝橄欖油正在 TikTok 和 Instagram 上流行，社交媒體用戶鼓勵其他人早上第一件事就是喝橄欖油。
可以。 31，2023
從增加媒體報導到更容易進入利潤豐厚的國外市場，首次獲獎者 World Olive Oil Competition 反思他們的辛勤工作和成功的結果。
八月15，2016
在歐洲提高進口限制以幫助其經濟復甦之後，突尼斯代表和其他人正在談論一場損害該國橄欖油聲譽的運動。
25月，2016
哥倫比亞廣播公司新聞雜誌“60 Minutes”於 3 月 - 日發表了一份專門針對黑手黨參與意大利農業，尤其是橄欖油行業的報導，自然引起了各種反響。 從最近涉及摻假橄欖油的醜聞中得到啟發，哥倫比亞廣播公司新聞記者比爾·惠特克懷疑整個黑手黨捲入的威脅 “意大利製造”行業，
10月30日，2014
Mazola 玉米油可降低膽固醇。 是時候收拾東西了，終於像我想做的那樣開始打高爾夫球了。
10月27日，2014
上週在克里特島舉行的例行會議引發了一系列關於重大協議的報導，與會者稱這些協議從未發生過。
29月，2014
《紐約時報》對有關橄欖油欺詐的信息圖進行了修改，批評者稱該信息圖在某些方面聳人聽聞且不准確。
12月9，2013
Olive Oil Times 今天為其旗艦網站推出了一項新設計——這是自 2010 年以來對其外觀的首次大修。
2月19，2012
這似乎是去年夏天的一個片段，它還主演了環球旅行的保羅·米勒和大量聳人聽聞的報導。 但是有一個非常令人驚訝的差異。