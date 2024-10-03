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媒體

健康&养生

10月3日，2024

橄欖油真的能預防宿醉嗎？專家介入

雖然橄欖油並不能減輕過量飲酒的負面影響，但在晚上外出前食用橄欖油不會造成任何傷害。

新聞簡報

八月11，2024

社群媒體用戶對西班牙的橄欖油減稅不以為然

消費者認為，取消橄欖油增值稅並沒有導致超市價格大幅下降。

世界

七月8，2024

新的西班牙語播客深入探討橄欖油的世界

A la Sombra del Olivo 匯聚了三位來自不同背景的主人和不同類型的客人，旨在向公眾宣傳橄欖油。

新聞簡報

10月31日，2023

貿易集團發起數位活動以在澳洲推廣橄欖油

澳洲橄欖油協會與領先的社群媒體影響者合作，鼓勵消費者使用更多橄欖油。

健康&养生

七月12，2023

營養學家評估橄欖油的優點 TikTok 趨勢

喝橄欖油正在 TikTok 和 Instagram 上流行，社交媒體用戶鼓勵其他人早上第一件事就是喝橄欖油。

世界

可以。 31，2023

第一次 NYIOOC 贏家找到新的機會

從增加媒體報導到更容易進入利潤豐厚的國外市場，首次獲獎者 World Olive Oil Competition 反思他們的辛勤工作和成功的結果。

七月19，2018 商業版

Deoleo 反擊“假新聞”

歐洲

八月15，2016

針對突尼斯橄欖油的抹黑運動

在歐洲提高進口限制以幫助其經濟復甦之後，突尼斯代表和其他人正在談論一場損害該國橄欖油聲譽的運動。

世界

25月，2016

在意大利，對橄欖油“60 分鐘”報告的反應從憤怒到解決

哥倫比亞廣播公司新聞雜誌“60 Minutes”於 3 月 - 日發表了一份專門針對黑手黨參與意大利農業，尤其是橄欖油行業的報導，自然引起了各種反響。 從最近涉及摻假橄欖油的醜聞中得到啟發，哥倫比亞廣播公司新聞記者比爾·惠特克懷疑整個黑手黨捲入的威脅 “意大利製造”行業，

健康&养生

10月30日，2014

玉米油降低膽固醇：我們都可以回家

Mazola 玉米油可降低膽固醇。 是時候收拾東西了，終於像我想做的那樣開始打高爾夫球了。

歐洲

10月27日，2014

克里特島的例行會議結果不是“大事”

上週在克里特島舉行的例行會議引發了一系列關於重大協議的報導，與會者稱這些協議從未發生過。

世界

29月，2014

紐約時報修改橄欖油欺詐信息圖

《紐約時報》對有關橄欖油欺詐的信息圖進行了修改，批評者稱該信息圖在某些方面聳人聽聞且不准確。

世界

12月9，2013

新外觀'Olive Oil Times'

Olive Oil Times 今天為其旗艦網站推出了一項新設計——這是自 2010 年以來對其外觀的首次大修。

世界

2月19，2012

澳大利亞小報揭露劣質橄欖油（而且是澳大利亞人）

這似乎是去年夏天的一個片段，它還主演了環球旅行的保羅·米勒和大量聳人聽聞的報導。 但是有一個非常令人驚訝的差異。

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