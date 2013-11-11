理事會了解為什麼橄欖油質量密封件正在蓬勃發展

國際奧委會在最近的一次國際橄欖理事會會議上表示，該行業的成員呼籲重新努力達到橄欖油的單一國際標準。 概括 的事件。

其關於 25 月 - 日在馬德里舉行的橄欖油和食用橄欖諮詢委員會會議的聲明稱，這樣的標準 ““

不要求制定涵蓋優質特級初榨橄欖油的新國際奧委會標準

作為關於越來越多的橄欖油符合性和質量印章的討論的一部分，委員會邀請了來自非國際奧委會成員國的各種協會參加會議。

國際奧委會在聲明中表示，他們的演講和隨後的辯論中出現的關鍵點 “參與者是否歡迎旨在根據比國際奧委會更嚴格的參數區分特級初榨橄欖油的質量密封計劃 適用於橄欖油和橄欖果渣油的貿易標準.

“但與此同時，他們認為這種優質的特級初榨橄欖油不應該被國際奧委會的新標準所涵蓋。”

國際奧委會感嘆 “大多數非國際奧委會進口國缺乏監測”

同時，諮詢委員會認為的核心問題是 “政府對遵守當前國際奧委會標準的情況進行監督，”國際奧委會聲明說。

“在大多數非國際奧委會進口國，由於缺乏特別法規，這種監測或缺乏監測正是促使一些進口商協會（澳大利亞、日本、美國）要求國際奧委會支持他們的計劃的原因參考國際奧委會標準，對其會員銷售的油品進行自願監測和認證，並說服其主管部門採用國際奧委會標準。”

澳大利亞的例子

關於非國際奧委會國家的生產商，國際奧委會表示，澳大利亞正在開展一項運動，以通過一項 國家標準 - 目前只是自願的 - 在某些參數上與 IOC 標準不同。

“他們已經制定了一項自我監測計劃，以證明石油符合該標準，”它說。

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諮詢委員會指出，其目的是通過 EVA 走向國際（特級維珍聯盟） 方案， “但更重要的是找到一個切實可行的解決方案，讓 IOC 成員國的公司（至少必須遵守 IOC 標準）和非 IOC 成員國的公司（澳大利亞的情況）希望減損一些固定的限制通過應用更高的限制（菜油甾醇和亞麻酸含量）來反映某些當地生產的初榨橄欖油的獨特特徵，在 IOC 標準中對某些純度參數進行了限制。”

“諮詢委員會非常熟悉非國際奧委會成員國的情況，但與會者重申希望所有橄欖油生產國重新努力進行對話，以達成統一的國際標準。」國際奧委會表示。

參與者來自澳大利亞、巴西、日本、秘魯和美國等國家

國際奧委會表示，與會人員包括 澳大利亞橄欖協會（AOA），代表生產者。 “代表進口商的澳大利亞橄欖油協會（AOOA）為無法出席而道歉，但轉發了一份演示文稿，“它說。

“巴西進口商協會 OLIVA 與來自日本的兩個協會——進口商協會 JOA 和 TOYO（主要是一個生產者協會）、來自秘魯的橄欖油品嚐者協會 Peruolivo 以及 北美橄欖油協會 (NAOOA) 來自美國，代表進口商。

“由加利福尼亞生產商組成的加利福尼亞橄欖油委員會（COOC）沒有回復國際奧委會發出的邀請。

“兩個國際協會也參加了會議，總部位於加利福尼亞的協會 EVA 和總部位於西班牙的 QvExtra！”

葡萄牙的路易斯·福爾克被任命為委員會主席

國際奧委會在另一份聲明中表示，諮詢委員會成立於 1991 年 “作為國際奧委會成員國行業專業人士發表意見的交匯點，它是國際奧委會執行秘書處的重要談話夥伴，並幫助其確定該行業關注問題的有效解決方案。”

在最近一次會議上，委員會任命了一名新主席和兩名副主席。

Luis Folque 是加工商代表兼葡萄牙協會 CASA DO AZEITE 主席，將接替突尼斯的 Ali Ben El Hadj M'Barek 擔任 2014 年和 2015 年的主席， “自委員會成立以來一直代表製片人，並曾兩次擔任委員會主席，第一次是在 1997 年 - 2000 年，然後是 2010 年 - 2013 年。”

“對於兩位副主席，委員會代表選舉了前主席 Ali Ben El Hadj M'Barek 和 Consorzio Olivicolo Italiano（UNAPROL，意大利羅馬）的機構關係負責人 Michele Bungaro，他也代表生產商，“國際奧委會表示.