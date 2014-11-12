管理橄欖廠廢水的新解決方案

基本上，當你碾磨橄欖時，橄欖會產生兩件事：橄欖油和水。 我們知道如何處理石油。 另一方面，管理水資源是一項微妙而昂貴的挑戰。



廢水管理仍然是一個關鍵且未解決的問題，特別是在產生大量廢水的地區。

然而，這些副產品還含有公認的抗炎和抗微生物特性的酚類化合物。

這就是為什麼已經研究了幾種從橄欖廠廢水中回收生物活性化學物質的方法，以便將它們用於製藥、營養和化妝品應用。

我們已經寫過一個 橄欖油副產品研究 由佩魯賈大學的 Maurizio Servili 教授協調。

朱塞佩·迪·萊切（照片： NYIOOC)

現在，另一個意大利人 橄欖廠廢水可能的處理和應用研究 (OMW) 由博洛尼亞大學的 Giuseppe Di Lecce 博士和其他研究人員（Alfredo Cassano、Alessandra Bendini、Carmela Conidi、Lidietta Giorno 和 Tullia Gallina Toschi）進行。

研究人員指出，OMW 的成分錶現出很大的可變性，這取決於品種、收穫時間和油提取技術等幾個參數。

OMW 是一種深色液體流出物，其特徵是高濃度的有機化合物，包括有機酸、糖、單寧、果膠和酚類物質，使其具有植物毒性並抑制細菌活性。

在污染方面，100立方米的OMW相當於200--立方米的生活污水。 它在水庫中不受控制的處置會導致整個生態系統出現嚴重問題。

在 Di Lecce 的研究中，對橄欖磨坊廢水進行了處理，以評估由在兩個不同體積濃度因子下工作的集成膜系統產生的滲透物和滲餘物部分的特性。

研究人員評估了兩個基於膜的過濾步驟（微濾和納濾）對化學需氧量含量、乾物質、感官質量、酚類化合物和滲透物和保留樣品的抗氧化活性的影響。

微濾和納濾的雙重處理產生了一種清潔的液體產品，可以作為加工水循環使用，並且具有低分子量的截留餾分，顯示出顯著濃度的酚類化合物。 根據純度和特定的感官特性，這些可能注定要回收具有抗氧化活性的分子，或者可以用於不同的領域，例如化肥生產、動物營養以及食品和製藥行業。

該集成工藝被證明是生產對多個行業分支有價值的苯酚提取物的有效方法，研究結果表明存在 “可持續假設 “常規工業實踐'可以包含在當前的石油提取過程中，以淨化水和回收高附加值的酚類化合物。”

這項研究是在焦亞陶羅地區農業發展局實驗站舉行的卡拉布里亞技術創新會議上發表的，該會議由Apor（卡拉布里亞橄欖油生產商協會）與卡拉布里亞地區、大學合作舉辦博洛尼亞大學和倫德卡拉布里亞大學膜技術研究所。