澳洲橄欖種植者開始收穫時的期望不一

由於農作物產量低，一些澳洲種植者提前開始收穫。然而，其他人報告了更有利的結果，並計劃在四月開始採摘橄欖。

澳洲橄欖協會執行長麥可索桑證實，今年的收成將比去年略有下降。

由於澳洲收成歉收，一些生產商已經啟動了收割機並開始加工第一批水果。 - Amanda Bailey，澳洲橄欖油協會

“有些地區開花很好，但坐果不太好，」他告訴我們。 Olive Oil Times. “大片樹林看起來將達到預期的產量。”

“主要挑戰將是為較小的樹林和合約加工商提供合約收割機的長期挑戰，」他補充道。

澳洲橄欖油協會委員會成員阿曼達貝利證實，一些生產商受到開花期間惡劣天氣條件、溫度波動和其他環境變數的影響。

她說，這導致澳洲許多橄欖種植區的農作物減產。澳洲橄欖油協會估計產量為 18 至 19 萬公升 在上一作物年。

“澳洲淡季的挑戰不僅限於對水果生產的直接影響，」貝利說。 “它也對其他行業產生重大影響，特別是推動出口供應和食品服務的大宗行業。”

國際橄欖理事會的數據顯示，澳洲在2,000/2022作物年度出口了23噸橄欖油，較該國4,000/2020作物年度21噸的歷史新高連續第二年下降。

“由於澳洲收成歉收，一些生產商已經啟動了收割機並開始加工第一批水果，」貝利說。

她指出，水果產量的稀缺轉化為供需問題，在整個市場上產生骨牌效應。

“由於水果供應減少，澳洲幾乎沒有散裝橄欖油供應，導致供需進一步失衡，」貝利說。 “因此，隨著生產商努力應對橄欖油供應量的減少，我們預計價格將持續上漲。”

“淡季作物年的影響產生了迴響，作為回應，生產者正在利用這段時間評估修剪策略，以增強樹木對未來作物的恢復力，」貝利補充道。

她說，今年的收成因幾次豐收而減產，代表了生產方面的兩個極端。這兩種情況對生產者、市場和消費者都有重大影響。

“豐收年份會導致供應增加、價格下降和經濟刺激，而歉收年份則會導致產量減少、價格上漲和生產者面臨財務挑戰，」貝利說。 “看看這一切如何展開將會很有趣。生產商需要確保他們的石油能夠在整個供應鏈中盡可能延伸，以獲得最大回報。”

零山橄欖公司 (Mount Zero Olives) 的總經理理查德·西摩 (Richard Seymour) 表示，該公司在維多利亞州和南澳大利亞採購橄欖。 Olive Oil Times 他預計在三月中旬開始接收綠色 Cerignola 食用橄欖進行發酵，並推出早期收穫的 Picual 特級初榨橄欖油 在四月。

“與我們的主要種植者交談後，我們預計今年的收成不錯，但會低於上季，」Seymour 說。 “這主要是由於開花前一些種植區出現霜凍。”

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“這項挑戰與全球產業目前面臨的持續供應和定價挑戰有關，」他補充道。 “我們業務的一個重點是向餐飲服務業供應產品，我不確定該行業將如何承受另外 25% 的價格上漲。”

同時，澳洲最大的生產商， 科布拉姆莊園如果天氣條件符合預期，計劃於四月中旬開始收成。

雖然科布拉姆莊園預計會有豐收，但其他生產商在受到不穩定天氣的影響後卻不那麼樂觀。 （照片：科布拉姆莊園）

“2024 年作物季節進展順利，初步估計符合預期。」該公司聯席執行長兼磨坊主 Leandro Ravetti 表示。 “重要的是要記住，今年是澳大利亞許多樹林產量較低的一年，最終產量會受到與農業生產相關的正常風險的影響。”

“2024 年作物的開花期於- 月中旬在Cobram 的澳大利亞小樹林中開始開花，而我們的Boundary Bend 小樹林的盛花期則在- 月的最後一周和Boort 小樹林的- 月的第一周，”他補充道。 “這僅比長期平均水平早了幾天。”

拉維蒂表示，該公司還預計，Boort 橄欖園部分地區的開花量將低於最初預期，但其他地區的產量超出預期，將抵消這種影響。

他將後者歸因於作物年初（十月至九月）比平均水平濕潤以及澳大利亞在開花期經歷的其他有利條件。

同樣在維多利亞， Cape Schanck橄欖莊園 來自該國莫寧頓半島的葡萄預計今年會有好收成。

“看起來樹上結滿了果實，」合夥人 Stephen Tham 說。 “距離收穫還有大約三個月的時間，它們發育得很好。到目前為止，樹木所受的疾病壓力（主要是煤煙病）似乎還不是一個問題。我們預計收成可能會超過去年。”

譚說，儘管氣象局預測將會乾旱， 厄爾尼諾現象導致夏季炎熱 經過三年的潮濕天氣，他們已經進入盛夏了，但這並沒有發生。

“春末夏初，我們經常被雨水淋濕，特別是在東部和東北部各州，以及維多利亞州南部的較小程度，」譚說。 “我們的聖誕節經歷了最大的降雨。從那以後氣溫就沒有太熱了。幸運的是，淋水發生在坐果之後，我們沒有損失太多。”