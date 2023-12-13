黎巴嫩南部轟炸下的橄欖收穫

黎巴嫩 RMEICH – “很抱歉會議遲到了，但是你知道，現在是橄欖收穫季節，我需要在今天結束之前去那裡。 否則……」納吉布神父的演講被爆炸聲打斷了。

附近一座山頂上，炊煙裊裊升起。 黎巴嫩南部基督教村莊Rmeich週邊自7月-日以來一直遭受持續轟炸th，哈馬斯襲擊以色列的那天。

哈馬斯是統治加薩的政治和軍事組織，被美國、歐盟和其他七個國家認定為恐怖組織。

迄今為止，已有近 18,000 名巴勒斯坦人和至少 1,200 名以色列人 已經死了 據報道，在這場衝突中 美聯社。 在黎巴嫩，約20名平民和近100名武裝分子死亡。

納吉布神父整個下午都在採摘樹上的果實，他的雙手變成了綠色和黑色。 他的小樹林就位於以色列邊境。

和他一樣，黎巴嫩這一地區的許多村民都在田裡種植橄欖供家庭消費或以出售為生。

根據黎巴嫩農業部的數據，黎巴嫩的橄欖產業擁有超過 110,000 萬橄欖種植者和約 200,000 萬塊土地，種植 12 萬棵樹。 當地農民聯盟估計，全國產量的 20% 和 30% 來自黎巴嫩南部。

橄欖產業在黎巴嫩很重要，不僅在經濟上而且在文化上。 至少根據一項估計，一半以上的樹木已有 500 多年的樹齡。

儘管該國過去四年持續的經濟和社會危機已經 影響了該國的橄欖油產量黎巴嫩南部與伊朗有聯繫的政黨和激進組織真主黨與以色列軍隊之間的衝突使得今年的局勢更加困難。

黎巴嫩政府表示，自衝突爆發以來，已有 40,000 萬棵橄欖樹被燒毀。

10 年 2023 月 - 日星期日，以色列對黎巴嫩南部亞龍附近的空襲升起濃煙。（美聯社照片/Hassan Ammar）

如果有人決定留下來保存收成，就會有超過 50,000 萬人南逃。 我們在蒂爾（勒梅希以北）的一個流離失所者營地遇到的一些人是農業工人。 在一些田地裡，橄欖留在樹上，因為沒有人可以採摘它們。

在勒梅奇以北但仍靠近邊境的代爾米馬斯，飛機的聲音幾乎持續不斷。

敘利亞工人從橄欖園回來，他們試圖盡可能地收割。

上個季節，這個村莊需要 400 名工人在田間工作。 然而，今年，許多人已經因為衝突而離開。 代爾米瑪斯雖然沒有被直接擊中，但卻是在戰鬥中。

哈努恩 (Hanoune) 拒絕透露全名，她坐在花園裡的桌子旁吃完午餐。 儘管她微笑著並熱情歡迎，但村民們難掩對今年季節的擔憂。

“有時，當我們在田野裡時，我們可以聽到爆炸聲。 太可怕了。 但有時，我們做不到，」她一邊剝柑橘一邊說。

哈努恩依靠她的橄欖園和賓館維持家人的生計。 她知道今年對兩人來說都不會是好的一年。

“我們正在等待橄欖，然後我們就把它們賣掉，」她說。 “每年都是這樣，但今年呢？ 我用油、包裝和其他東西製作肥皂，這花了我很多錢。”

“但是，現在我不能賣掉它們，」她補充道。 “可以等到明年，但是這期間我該怎麼生活呢？”

哈努恩擔心邊境局勢會升級，類似於 2006 年發生的情況。在真主黨與以色列長達 34 天的衝突中，當地幾乎所有基礎設施都遭到轟炸。

這將為今年的收穫季節帶來另一個挑戰，人類的憤怒造成更多的附帶損害。