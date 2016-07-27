揭示特級初榨橄欖油心臟保護作用的潛在機制

在最近由羅馬薩皮恩扎大學倫理委員會批准的一系列臨床研究中，一個意大利研究小組提供了關於特級初榨橄欖油 (EVOO) 的短期有益效果的初步證據， 地中海飲食，關於健康和糖尿病前期成人的餐後血糖和血脂譜。 同時，該小組發現腸促胰島素調節是 EVOO 抗氧化劑和 心臟保護作用.

儘管有強有力的臨床證據表明地中海飲食，尤其是其關鍵成分特級初榨橄欖油 (EVOO)，與血管疾病的風險較低有關，但到目前為止，還沒有明確的跡象表明它如何發揮其血管保護作用。 此外，餐後血糖與普通人群心血管結局的發生率較高有關。

請參見：橄欖油的健康益處

在發表於 動脈粥樣硬化，意大利小組不僅展示了 “EVOO 對許多氧化應激標誌物的保護作用，”但也 “首次表明特級初榨橄欖油下調 NOX2 活性，指出這種酶途徑是特級初榨橄欖油抗氧化活性的一種機制。”

作者指出，EVOO 可能通過其他酶途徑發揮其控制餐後氧化應激的作用。

去年，該研究小組更進一步，在健康的成年志願者中證明，添加 EVOO 的一餐與減少餐後 氧化應激 並通過腸促胰島素調節機制改善餐後血糖。

眾所周知，胰高血糖素樣肽-1 (GLP1) 和葡萄糖依賴性促胰島素肽 (GIP) 等腸促胰島素激素可誘導胰島素分泌並顯著影響餐後血糖控制。 這些腸促胰島素被二肽基肽酶-4 (DPP-4) 普遍存在的酶迅速失活，從而降低胰島素分泌。

最新研究結果發表於 臨床營養 進一步揭示，這次在糖尿病前期患者中，向膳食中添加少量 EVOO（10 克）可增強餐後血糖和血脂水平。 與對照組相比，含有 EVOO 的膳食導致餐後血糖降低近 20%，胰島素產量增加 40%。

與他們之前的發現相似，證據支持腸促胰島素激素參與，特別是 GLP1 參與調節餐後葡萄糖。 體外研究表明，EVOO 導致兩種腸促胰島素激素的激活，同時抑制 DPP-4 活性。

作者得出的結論是 在膳食中加入 EVOO 改善糖尿病前期患者的餐後血糖和血脂狀況，減少高糖和膽固醇對血管系統的破壞性影響。 他們還認識到，有必要對這個受損的葡萄糖代謝組進行進一步研究，以評估補充 EVOO 的長期影響。

這些研究的信息強化了這樣一種觀念，即預防多種慢性疾病就像每天在膳食中添加一湯匙 EVOO 一樣簡單。

