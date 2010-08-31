通過莎拉施瓦格

Olive Oil Times 貢獻者 | 布宜諾斯艾利斯報導

澳大利亞政府的農村工業和研究發展公司發布了其最新的 2010 - 2015 年澳大利亞橄欖產業研究、發展和推廣 (RD&E) 計劃。

該計劃設定了目標，以幫助保護和推動一個在短時間內迅速增長的行業，但如果嚴重干旱、氣候變化、消費者忠誠度、出口競爭、營銷挑戰和國際金融形勢不景氣，該行業看起來將趨於平緩解決了。

報告稱，雖然自歐洲定居以來橄欖一直是澳大利亞文化的一部分，但澳大利亞橄欖產業的重生始於 1995 年左右，從 “家庭手工業”進入其初創階段，成為技術先進的產業，使澳大利亞躋身橄欖種植國之列。

去年的橄欖油產量估計為 15,000 噸（2,500 年為 2004 噸），食用橄欖產量約為 3,200 噸，總零售價值超過 185 億澳元（164 億美元）。 期望它將發展成為 “到本世紀末成熟”的行業。

報告的合著者伊恩·羅說，雖然大型生產商——位於維多利亞州中北部和珀斯以北的西澳大利亞州不到 20 家，佔該國年產量的 70% 以上——正因其高效和現代化的生產和加工而受到認可方法，較小的生產商發現很難在超市中進行價格競爭。

“消費者對什麼可以標記為特級初榨橄欖油的混淆也無濟於事，尤其是當消費者將更便宜的進口產品與本地生產的產品進行比較時，兩者都標記為特級初榨橄欖油。”

澳大利亞橄欖協會（AOA）目前正在通過其行業實踐準則倡議來解決這個問題。

Rowe 先生是 AOA 的創始成員，並於 1998 年至 2000 年擔任總裁，他表示該行業的快速增長可能在未來幾年內趨於平穩。

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“新的種植面積已經逐漸減少，根據目前的跡象，產量將在本十年末達到穩定水平，”他說。 “灌溉用水短缺、財務問題，包括澳大利亞匯率、氣候變化和管理投資計劃的消亡，都是導致新種植面積下降的因素。”

該計劃包括四個目標——市場研究和產品開發； 經濟和環境可持續的橄欖產業； 應對氣候變化和變率； 溝通、協調和培訓——每個都有幾個策略，每個都將構成研究項目的基礎。

第一個目標中的優先事項涉及橄欖油消費者的購買意圖、消費者對適當使用橄欖油和食用橄欖的看法，以及對非傳統零售包裝（如輕型玻璃、塑料、 “盒中袋”和小罐頭，而不是傳統上用於包裝特級初榨橄欖油的沉重的深色玻璃瓶，這在成本和行業的環境足跡方面對行業造成了沉重負擔。

AOA總裁 保羅·米勒 表示絕對需要這些策略，因為全球橄欖油價格處於歷史低位。 “我們被告知這是因為主要生產國——西班牙、希臘、葡萄牙，以及在某種程度上意大利——的財務狀況推動了銷售行為以產生現金流，”他說。 “這讓價值鏈中的每個人都過得很艱難，除了零售商。”

該行業還必須應對澳大利亞的干旱問題和氣候變化。

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為了減少氣候變化和變率的影響，報告說，在不久的將來需要為受突發極端天氣影響的小樹林制定生存策略，更進一步，對於那些受天氣模式長期變化影響的小樹林。 指南對於在保持油產量和質量的同時最大限度地減少用水量也是必不可少的。

Rowe 先生說，雖然由於當前的政府灌溉政策，許多大樹林可以獲得優質和長期的灌溉水，但其中一些可能會遇到困難。 但他說，一些在地理上分佈在整個大陸上的小樹林已經感受到了溫度和降雨模式變化的影響。

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另一方面，米勒先生說橄欖比許多其他作物更堅韌，與其他傳統作物相比，政府認為橄欖更適合更溫暖的干燥條件。 “儘管在供水和氣候變化方面面臨挑戰，但澳大利亞並不孤單——西班牙近年來也面臨挑戰，”他說。 “一些新的參與者可能會從歐洲進入這個行業。”

澳大利亞還必須開發與其他新的快速競爭的方法 擴大橄欖油產業，來自阿根廷、智利和美國等地，如果它要確保新興橄欖油消費市場的業務，例如 中國 和印度。

米勒先生說，世界市場信任澳大利亞的農業。 該國以其低游離脂肪酸 (FFA) 的高品質特級初榨橄欖油而聞名。 根據 0.19 - 2003 年的數據，2009% 的澳大利亞橄欖油的 FFA 低於 94%，而 0.4% 的 FFA 低於 0.8%。 這遠低於國際公認的特級初榨橄欖油 0.16% 的水平，與小批量托斯卡納生產商報告的 -% 相當。

米勒先生說，AOA 也知道歐洲國家尋求在澳大利亞建立新種植園的詢問。 “他們說，他們預計 2013 年之後歐盟將面臨更嚴峻的條件，屆時他們預計對橄欖產業的補貼將大幅減少，”他說。

他說亞洲公司也有一些初步的活動。 “目前在中國的活動比 India，而澳大利亞與這些亞洲市場有著密切的聯繫，”米勒先生指出。

第四個目標包括提供生產者教育，提高行業凝聚力和協調性，加強行業機構之間的結構和協調，制定法定徵費資助程序和國家認可的職業培訓計劃，以及引入橄欖產業環境管理戰略。