橄欖油可以延緩衰老，是抵禦心臟病侵襲的前線飲食防御手段，而且味道鮮美。這是一個相當難以辜負的聲譽，這讓普通中國消費者陷入了困境。令人眼花撩亂的選擇和令人困惑的行銷訊息讓許多中國消費者不知該買什麼。

問題在於，過度熱心的行銷和奇怪的定價使得外行人很難區分小麥和穀殼。每個品牌的橄欖油都會誇耀它的健康程度、不飽和脂肪含量、純度和高品質。但當然，這是在給你做廣告。用數字來區分好與壞怎麼樣？好吧，如果你能找到並相信這些數字，這可能會奏效。中國有關此事的報導稱，大多數橄欖油的標籤對於普通消費者來說令人困惑且難以理解。

每個人都想要新鮮的橄欖油，對嗎？因此，請查看生產日期，該日期應印在標籤上的某處 - 除非您不確定您所讀取的日期是否是橄欖被壓榨和壓入的日期（此處填寫國家/地區）或如果這是整個東西在中國包裝的日期。與使用日期和其他關鍵資訊相同。 2009年-月，中國制定了一些橄欖油及其包裝的法律和標準，但中國記者在貨架上發現的東西仍然有很多不足之處。

但一分錢一分貨，對吧？好吧，你可能會這麼想，但是，有什麼理由證明一公升瓶裝售價1 元人民幣（約200 美元）的義大利初榨橄欖油和售價更低的29.40 公升橄欖油加葵花籽油之間的差異是合理的呢？即使含有一點橄欖，某些食用油似乎也會比不含橄欖的食用油更貴。如果橄欖是造成價格差異的神奇成分，那麼您也許可以想像為什麼優質橄欖的價格如此昂貴。換句話說，這就是行銷最擅長的事情——到處抬高價格——但這是否對消費者來說是最好的則是另一個問題。

一些中國報告就如何挑選石油提出了建議。他們說，看看油的透明度。看起來厚還是薄？顏色是否太深或太淺？他們說，堅持使用好品牌。更多的行銷，更多的混亂。

當然，大部分好品牌都是進口的，備貨在 路口 或更多為外國人提供的高檔雜貨，他們的收入較高，有西方背景，他們的消費者與普通中國人截然不同，他們必須先做一些令人費解的事情才能弄清楚並找到答案他們可以堅持的東西。