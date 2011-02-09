最新報告中意大利橄欖油銷量上升

根據ASSITOL 的數據，2010 年最後兩個月意大利橄欖油包裝商的利潤大幅增長。 在國內方面，銷售額增長了31%，出口銷售額增長了22.4%。 ASSITOL 報告稱，在整個 2009 年至 2010 年期間，增長了 21.6%。 這一數字反映了國內外的增長，在今年開局緩慢之後是一個可喜的消息。 屁股 是意大利石油工業協會。 其成員是石油包裝商，主要是橄欖油，但也有種子油和果渣油。 成員包括批發商以及Colavita 和Monini 等知名品牌，佔意大利橄欖油銷售量的90%。

特級初榨橄欖油，ASSITOL 的術語 “傳統的“特級初榨橄欖油”是迄今為止會員包裝的最大類別。 他們包裝意大利、歐盟和非歐盟橄欖油。 包裝中還包括小得多的地理類別 DOP 和 IGP 油、1OO% 意大利製造和有機油。 這些利基（且成本更高）產品加起來約佔整個特級初榨類別的 6%。 總體而言，他們的銷售數據也是積極的。 與 50 年相比，2009 月和 1 月國內市場的 DOP 和 IGP 油增長了 4% 以上。例外的是 6.5% 的意大利特級初榨橄欖油，其國內市場下降了 -%，但增長了 -%在出口市場。

果渣油（一種透過涉及溶劑的工業製程提取的油，類似於用於製造種子油的油）也上漲了 12.8%。 主要是麵包店，至少在義大利，使用這種油。 果渣油也正在研究用於發電，這是 2010 年 - 月橄欖油生產商參加的一次會議的主題。

橄欖油生產國之間的競爭非常激烈，西班牙被認為是義大利最積極的競爭對手。 繼西班牙之後，義大利生產的橄欖油最多。 31 年 5 月至 4 月期間，義大利國內人數增加了 2010%，而西班牙國內人數下降了 -%（ASSITOL 與過去 - 年相比）。 ASSITOL 將義大利的進步歸功於敏捷性和明智的成本削減措施。

ASITOL 最近也出現在新聞中，因為他們 27 年 1 月th 陳述 關於歐盟有關烷基酯測試的新法規。 烷基酯含量升高通常表示橄欖油是由品質較差的橄欖製成的，不值得獲得特級初榨橄欖油的稱號。 歐盟已經通過了一項法律，規定了烷基酯的限制，這是 ASSITOL 強烈支持的。

以下數據由 意大利自耕農協會 （一個大型農業利益集團和遊說團體）提供了意大利特級初榨橄欖油行業的概況：

橄欖樹數量：250,000,000 棵

2010 – 2011年產量：550,000萬噸

市場排名：第二，僅次於西班牙

人均消費量：13—14公斤/年

DOP/IGP 油品數量：40

年銷售額（歐元）：2億

工作日：50,000,000