加州大學戴維斯分校研究受到質疑

一項新的重要發現 report 加州大學戴維斯分校橄欖中心今天早些時候受到質疑。

報告稱 “標有特級初榨橄欖油的加州橄欖油樣品中有 10% 未能達到國際奧委會/美國農業部的特級初榨橄欖油標準。” 10% 的人提到了一個單一的巴里亞尼特級初榨橄欖油樣品，該樣品是由澳大利亞的一個實驗室發現的，顯示出感官缺陷。 根據國際奧委會和美國農業部的指導方針，特級初榨橄欖油不能有這樣的缺陷。

An Olive Oil Times 文章 關於今天的報導指出，根據報導的附錄，購買了未通過感官測試的巴里亞尼橄欖油，

並經過測試 “此日期前最佳。

研究中測試的其他樣品都沒有過期，儘管有一些根本沒有日期。

該研究的另一個發現，即 69% 的進口特級初榨橄欖油測試未達到國際奧委會和美國農業部的標準，並沒有受到挑戰。

橄欖油的年齡會極大地影響其感官特徵，從而影響其在感官分析中的得分。 在最近的一次 文章 加州大學合作推廣農場顧問、高級教員保羅沃森專家指出 “新鮮的橄欖油很脆。 它有很多樂趣，很多複雜性和深度。 而舊油，它們只是有點油膩和扁平。”

加州大學戴維斯分校橄欖中心主任丹弗林後來在一封電子郵件中回复 Olive Oil Times 解釋說，測試樣品的實驗室，位於新南威爾士州瓦加瓦加的澳大利亞石油研究實驗室出現了印刷錯誤，2010 年 - 月的日期輸入為 “樣品數據表上的“最佳之前”日期實際上是裝瓶日期。 弗林在報告中提供了識別巴里亞尼樣本的放大圖像以支持解釋，後來更正了報告的附錄。

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