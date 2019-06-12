希臘獲獎者已經希望重複

在紐約東村，這是一個值得紀念的夜晚， 2019年的結果 NYIOOC 上個月宣布。

新聞發布會現場直播供大家觀看，引起了全球數千人的關注。 在來自橄欖油世界幾乎每個角落的 900 多名參與者中，109 名生產商來自 Greece 展示了他們最好的特級初榨橄欖油，共獲得 35 個獎項，18 個金獎和 17 個銀獎。

這一年，我們對質量的熱情承諾和跳出框框的思維必鬚髮揮作用，以克服擺在我們面前的許多障礙。 - Laconiko 的所有者 Diamantis 和 Dino Pierrakos

之後 艱難的收穫季節, 製片人說獎項 證實了他們的努力 並承諾在任何情況下都生產高質量的橄欖油。

然而，希臘生產商獲得的獎項比去年少，當時他們獲得了 55 個獎項，可能反映了本季不利的條件和低產量。

帕帕多普洛斯橄欖油廠，位於古奧林匹亞附近，以三項獎項回國，其中一項金獎為他們的 Mythocia Olympia PGI 有機 中等混合和兩項銀獎 Mediterre Alea 有機 和 螳螂 由精緻的奧林匹亞品種製成。

“我們通過教育獲得的知識，對水果的熱愛以及對生產新口味和濃郁香氣的熱情是每年努力提取優質橄欖油的三個主要原因，” Eva Papadopoulos 告訴 Olive Oil Times.

“老實說， NYIOOC 是全球最好的橄欖油比賽，匯集了最高標準的誠信和專業精神，為全球最好的橄欖油頒發獎牌，”她補充說。

該公司還敢於多樣化並使用 Koroneiki 以外的品種生產橄欖油，例如 Kolireiki、Menoutiana 和 Mpotsikoelia，這增強了其特級初榨的感官特性。

帕帕多普洛斯還明確表示，這個季節很艱難，精確的種植和 “小心謹慎”的製作方法使他們在競爭中取得成功。

她還表示，從明年開始，他們的產品將以瑞士有機地中海產品公司 Mediterre 品牌出售。

拉科尼科來自希臘南部，堅持傳統，今年因其由中等 Koroneiki 製成的特級初榨而獲得了另一項金獎。 Diamantis 和 Dino Pierrakos，業主們熱情地描述他們的勝利 Olive Oil Times.

“這是橄欖油界的奧斯卡獎，因為它提供了曝光度、高標準和評委的質量，”皮拉科斯說。

他們指出，這是他們連續第六年在 NYIOOC World Olive Oil Competition，但他們也有一個充滿挑戰的季節和許多障礙需要克服才能提供真正高標準的特級初榨橄欖油。

“這一年，我們對質量的熱情承諾和跳出框框的思維必鬚髮揮作用，以克服擺在我們面前的許多障礙，不是只生產一批優質橄欖油，而是用我們的整體生產，”他們說。

德爾菲斯之海，來自希臘中部，因其由精緻的 Amfissis 品種製成的特級初榨橄欖油而獲得金獎。

“我們的橄欖油來自德爾福地區，由 Amfissis 品種的橄欖製成。 它具有強烈的果香，口感柔軟而不辣，並且由於德爾福土地而具有特殊的回味，”他們告訴 Olive Oil Times.

Liokareas (Oilio LLC) 的 Michael Dudek

“我們是第一個在我們地區推廣單品種橄欖油的人。 我們的願望是將德爾福的橄欖油放在優質橄欖油的世界地圖上，”他們補充說。

他們也有話要說 NYIOOC 以及他們的獎品的重要性。

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“我們上次參加的 NYIOOC 回到 2017 年，當我們獲得銀獎時，”他們說。 “我們現在獲得的金獎讓我們非常高興，因為我們知道橄欖油的潛力。”

“眾所周知 NYIOOC 是世界上最好的，從這個意義上說，我們的獎項具有巨大的價值和認可，”他們補充道。 “在上 最好的橄欖油 門戶網站是我們在國際市場上不斷推廣我們的橄欖油，提高了它的聲望。”

另一家公司， 奧利奧 來自卡拉馬塔南部，獲得金獎 Liokareas 野生 特級初榨橄欖油，由野生橄欖和 Koroneiki 品種的橄欖製成的混合油。

“我們公司的有趣之處在於與其他公司不同的是，我們對生產高品質橄欖油的堅定決心和專注永無止境，”彼得·利奧卡里亞斯說。

他還承認，這個季節很不穩定，需要更多的努力才能獲得最高品質的橄欖油。

“對於包括希臘在內的許多國家來說，今年是艱難的一年，”Liokareas 說。 “當我穿越希臘南部時，我對所見所聞感到震驚，尤其是在 - 月首先是在麥西尼亞和拉科尼亞，然後在 - 月和 - 月又是一次。”

“但與此同時，我也為我們所在的希臘這個地區感到非常自豪，”他補充說。 “看到一個地區在困難時期在經濟上如此艱難地掙扎，不要放棄生產這種我們聞名的偉大產品。”

然後他繼續說， “ NYIOOC 是世界上最大的比賽。 “這可能是最難獲獎的比賽之一。對我們來說，它是最負盛名的。”

來自希臘的獲獎者的評論和感受不斷湧入。

為 奧運綠，因其由 Koroneiki 橄欖製成的特級初榨而獲得金獎，非常滿意。

“這是一個巨大的榮譽，我們為這個獎項感到非常自豪，”銷售支持經理 Tammy Karambelas 說。 “我們現代化的工廠及其高科技機械和我們應用的創新解決方案使我們成為優質橄欖油領域的先驅。 該獎項證明我們對從樹木到貨架的整個生產過程的關注是正確的。”

希臘農業企業來自萊斯沃斯的 ，再次成為目標，他們用科洛維橄欖製成的特級初榨橄欖油獲得了金獎，現在他們擴大了他們的獎杯箱，還因為他們的有機特級初榨贏得了銀獎。

“我們很高興我們的 ACAIA 和 ACAIA 有機品牌再次在這場著名的比賽中脫穎而出，”總經理 Ellie Tragakes 說。 “每年我們都努力生產最高品質的橄欖油，這是第五年 NYIOOC 承認我們的橄欖油是世界上最好的。”

“我們將繼續努力生產最優質的橄欖油，以便我們也可以為我們在愛琴海的家鄉萊斯沃斯島帶來認可，”她補充說。

Eftychios Androulakis 的 帕馬科 談到了他們由 Tsounati 品種製成的單一品種 Mountain Bio 的金獎。

“在過去的四年裡，我們通過不斷的實驗成功地生產出了優質的橄欖油，”他說。 “我們不會從其他任何人那裡購買橄欖，也不會讓其他生產商加入我們的生產線。 因此，每年生產優質的有機特級初榨橄欖油非常困難。”

“通過試驗和密切觀察每個賽季將如何結束，我們選擇下一步，我們總是為最壞的情況做好準備，”他補充道。 “即使是現在，我們也在為下一季的實驗和製作更好橄欖油的新方法做準備。”