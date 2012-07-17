有人給了你邪惡的眼睛嗎？ 有一種方法可以找出答案

橄欖油的健康益處 有據可查——從保護心臟到預防皮膚癌等等。 但是您是否知道橄欖油在預防疾病方面的作用？ 邪惡的眼睛?

邪惡之眼這個迷人的概念可以追溯到遠古時代。 它仍然是中東、西非、中美洲、亞洲和地中海地區許多文化不可或缺的一部分。 因此，它融入了所有主要宗教——伊斯蘭教、猶太教、基督教、印度教和基督教東正教。

一些理論認為，亞歷山大大帝對傳播 “邪惡之眼”——這個概念與他的帝國平行地向東傳播。

邪惡的眼睛 據信會導致厄運、受傷甚至死亡。 有時它是無意中完成的，僅僅是因為受害人的嫉妒或厭惡。

以下是一些常見的跡象，據說表明有人對你投來了惡意的目光：

意想不到的壞運氣或不幸

突發的身體疾病或疼痛

精神或情緒困擾

異常疲勞或虛弱

財務問題或財富損失

食慾不振或睡眠不安

無法解釋的事故或事故

人際關係或溝通困難

重要的是要注意，這些症狀也可能是由其他原因引起的，並不一定意味著你被詛咒了。

各種護身符，也被稱為 納扎爾，護身符被用來避開邪惡的眼睛； 它們有各種形狀和大小——藍眼睛、圓盤和球，戴在人身上或放在他們的財產上。 它們也可以在許多地中海船隻的船頭上看到——凝視的眼睛是為了將邪惡的目光轉移回肇事者身上。

在馬薩諸塞州波士頓昆西市場的一家商店出售的 Nazars（對抗邪惡之眼的符咒）

邪惡的眼睛是一種詛咒，據信是由一個人的眼睛投下的。 人們認為它會給被詛咒的人帶來厄運或不幸。 有很多方法可以測試邪惡的眼睛，但最常見的一種是油測試。

您將需要一杯水、橄欖油和一把勺子來進行油測試。 將玻璃杯裝滿水，然後在水面上滴一滴橄欖油。 如果油漂浮，則沒有邪惡之眼。 但是，如果油下沉，則認為已經投下了邪惡之眼。

什麼是邪眼？ 邪眼是一種信仰或概念，存在於世界各地的許多文化中。 人們認為這是一種詛咒或有害影響，是由於某人通常無意中向您投來惡意或嫉妒的目光或凝視而造成的。 人們認為，這種注視或凝視會對接受者造成傷害或不幸，例如疾病、厄運或其他負面結果。 從地中海地區到非洲、亞洲和拉丁美洲的部分地區，在許多文化中都可以找到各種形式的邪眼。 在某些文化中，人們會佩戴護身符或護身符來抵禦邪眼，有些人會舉行儀式或使用符咒來保護自己免受其影響。 對邪眼的信仰已經持續了幾個世紀，即使在今天，仍有一些人非常重視它並相信它的力量。

油測試有一些變化。 在一種方法中，將兩滴橄欖油滴在水面上。 如果水滴保持分離，則沒有邪惡之眼。 但是，如果水滴合併，則認為已經投下了邪惡之眼。

另一種變體是將三滴或九滴橄欖油滴在一盤水上。 如果油滴變大並最終溶解在水中，則認為已經投下了邪惡之眼。 如果水滴在小圓圈中與水保持分離，則沒有邪惡之眼。

測試不科學。 它是一種用於檢測邪惡之眼的傳統民間療法。 沒有科學證據支持油測試準確的說法。

油測試通常由治療師或據信對邪惡的眼睛有特殊知識的人私下進行，並伴隨著秘密的吟唱或祈禱。

人工智能生成的概念圖

在古羅馬人和他們征服的文明中，那些發現自己沒有護身符保護的人會訴諸粗魯的性手勢來避免邪惡的目光。

雖然原始含義可能已經丟失，但其中許多手勢至今仍在使用。

如果您擔心您或您認識的人被邪惡之眼詛咒，您可能需要諮詢治療師或傳統醫生。