混合收穫後法國產量仍有望反彈

法國的橄欖收穫正在進行中,但全國各地的預期各不相同。

“估計約為 4,400 噸,比去年好,但不是很大,」法國橄欖生產者協會通訊和經濟總監亞歷山德拉·帕里斯 (Alexandra Paris) 告訴記者。 Olive Oil Times.

(有)豐收,可能比去年多三到四倍,具體取決於地區,並且健康狀況良好,橄欖果蠅壓力較小,褐變很少。 - François Aurouze,Vignoble Conseil 農業專家

“從一個地區到另一個地區,甚至從一個果園到另一個果園,情況都有很大差異,」她補充道。 “我們有一些果園負荷很大,而另一些果園幾乎沒有橄欖。”

如果這些初步估計成為現實,法國的總產量將超過 3,500/2022 年生產 23 噸橄欖油 但低於五年平均 4,620 噸。

Vignoble Conseil 的土地和農業專家 François Aurouze 表示,法國南部的大多數生產者於 - 月中旬開始收穫,大多數早期收穫的生產者預計將在 - 月底完成。

“今年的收成在良好的條件下進行,因為天氣相當乾燥且美麗,」他告訴我們 Olive Oil Times. “The big dif­fer­ence com­pared to last year can be summed up in two points for the South of France.”

“[There was] an abun­dant har­vest… depend­ing on the region, and excel­lent health sta­tus with low pres­sure from the 橄欖果蠅 and very lit­tle brown­ing,” Aurouze added. “因此,橄欖不太容易過早掉落,特別是在強風的影響下。”

隨著產量的提高,Aurouze 預計今年的品質將很高 特級初榨橄欖油 他已經採樣了。

“2023 年油的第一次品嚐讓我們看到了卓越的品質,香氣濃鬱而持久,苦味適中或微弱,」他說。

儘管預計今年產量將會反彈——儘管最新的 數據 歐盟委員會發布的預測產量將達到更溫和的 3,600 噸——法國橄欖油產量尚未恢復到前十年的高位,包括 6,200/2017 年創紀錄的 18 噸產量。

巴黎將此歸因於 持續乾旱 南歐也面臨這個問題,去年冬天阿爾卑斯山沒有降雪,雪上加霜。

“全年缺水和夏季乾旱對生產產生了影響,」她說。 “我們知道,降雨是導致產量下降的重要因素,但各地秋雨情況卻不盡相同。 因此,現在預測今年的橄欖油產量還為時過早。”