混合收穫後法國產量仍有望反彈

法國的橄欖收穫正在進行中，但全國各地的預期各不相同。
“估計約為 4,400 噸，比去年好，但不是很大，」法國橄欖生產者協會通訊和經濟總監亞歷山德拉·帕里斯 (Alexandra Paris) 告訴記者。 Olive Oil Times.
（有）豐收，可能比去年多三到四倍，具體取決於地區，並且健康狀況良好，橄欖果蠅壓力較小，褐變很少。
“從一個地區到另一個地區，甚至從一個果園到另一個果園，情況都有很大差異，」她補充道。 “我們有一些果園負荷很大，而另一些果園幾乎沒有橄欖。”
如果這些初步估計成為現實，法國的總產量將超過 3,500/2022 年生產 23 噸橄欖油 但低於五年平均 4,620 噸。請參見：2023 年收穫更新
Vignoble Conseil 的土地和農業專家 François Aurouze 表示，法國南部的大多數生產者於 - 月中旬開始收穫，大多數早期收穫的生產者預計將在 - 月底完成。
“今年的收成在良好的條件下進行，因為天氣相當乾燥且美麗，」他告訴我們 Olive Oil Times. “The big difference compared to last year can be summed up in two points for the South of France.”
“[There was] an abundant harvest… depending on the region, and excellent health status with low pressure from the 橄欖果蠅 and very little browning,” Aurouze added. “因此，橄欖不太容易過早掉落，特別是在強風的影響下。”
隨著產量的提高，Aurouze 預計今年的品質將很高 特級初榨橄欖油 他已經採樣了。
“2023 年油的第一次品嚐讓我們看到了卓越的品質，香氣濃鬱而持久，苦味適中或微弱，」他說。
儘管預計今年產量將會反彈——儘管最新的 數據 歐盟委員會發布的預測產量將達到更溫和的 3,600 噸——法國橄欖油產量尚未恢復到前十年的高位，包括 6,200/2017 年創紀錄的 18 噸產量。
巴黎將此歸因於 持續乾旱 南歐也面臨這個問題，去年冬天阿爾卑斯山沒有降雪，雪上加霜。
“全年缺水和夏季乾旱對生產產生了影響，」她說。 “我們知道，降雨是導致產量下降的重要因素，但各地秋雨情況卻不盡相同。 因此，現在預測今年的橄欖油產量還為時過早。”