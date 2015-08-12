德州橄欖種植者提出要求

沒有人可以指責德州人的想法很渺小，所以也許毫不奇怪地發現， 德克薩斯橄欖種植者協會和委員會 (TOGAC) 注意到以下使命宣言： “我們致力於提供教育和知識，最終使德克薩斯州成為全國橄欖種植和橄欖油生產增長的領導者。”

Longhorn 州要想戰勝加利福尼亞州成為美國橄欖油和橄欖油貿易的領頭羊，還有很長的路要走，但 TOGAC 主席約翰·甘比尼 (John Gambini) 堅定地樂觀。 “這裡的行業正在發生很多偉大的事情，”他在 25 月 - 日該組織的季度會議後通過電話聯繫到他時說。 “新的農民正在迅速加入，從事這項業務的人開始擴大他們的果園。 我們預計該行業在未來兩年內的種植面積將幾乎翻倍，水果產量也會增加。”

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甘比尼作為他家族企業的負責人走在路上 德克薩斯州丘陵橄欖公司 他對獲獎產品和整個州的新經濟作物的目標是雄心勃勃的。 “TOGAC 的成立是為了向德克薩斯州的農民提供信息，以便他們學習如何建立這個行業，”他說。 這包括檢查哪些品種可能在得克薩斯州的氣候中表現最好，需要注意哪些陷阱（棉花根腐病以及如何解決它是會議的主要內容），以及如何處理出現的其他問題。

蘇朗斯塔夫 應用感官有限責任公司, 是美國石油化學家協會 (AOCS) 認可的少數感官小組之一的負責人。 她的公司對橄欖油進行測試和品嚐，以確定它們是否可以被標記為 “處女，”她是會議的發言人之一。 在她的演講中，她介紹了橄欖油的加工和評估、如何發現缺陷以及如何理解分級系統。 “他們渴望知識，”她談到熱心和忠誠的種植者和生產者時說。

Langstaff 讚揚了該小組的目標。 “一些成員將他們的（產品）帶到了會議上，所以我們品嚐並發現了一個很好的德克薩斯橄欖油代表。 它們大多沒有缺陷，所以從一開始就是一件好事。”

根據 Langstaff 的說法，今天對於初出茅廬的得克薩斯州行業來說，一個更緊迫的問題是其當前的標籤做法。 “現實情況是，他們還沒有生產足夠的石油，因此他們正在將他們的（德克薩斯製造的）產品與來自加利福尼亞的橄欖油混合，有些人（不高興）因為他們覺得它被冒充了就像嚴格來自德克薩斯州一樣。”

Langstaff 斷言她關心的不是混合物本身。 “有時混合更好，”她說。 “一加一等於三的協同作用。 在得克薩斯州，他們正在生產 100% 得克薩斯州碾磨的產品，但還沒有實現。 這是一個不斷發展的行業。”

“但你知道，你現在想確保，如果他們以 100% 德州人的身份銷售他們的產品，那就應該是這樣。”

甘比尼翻轉了那個劇本。 他說，他更關心質量，以保持美國製造的美國油，以及包括國際產品在內的混合物。

“我們做的味覺測試發現，進口超市品牌幾乎全是腐臭的。 他們作為特級處女出售的東西是荒謬的。 他們出售石油的價格低得離譜。 他們低調地將美國生產商拒之門外。 應該有標籤表明這種油是美國製造的，無論是來自德克薩斯州、加利福尼亞州、喬治亞州還是其他任何地方。”