貿易集團起訴橄欖油生產商的欺騙性標籤

在針對橄欖油公司的首次法律訴訟中， 北美橄欖油協會 (NAOOA) 正在起訴 Capatriti 品牌石油的製造商。 6 月 - 日提起的民事訴訟聲稱，美食工廠錯誤地出售從剩餘的橄欖皮和果核中化學提取的油，作為 “100% 純橄欖油。”

通過它 “非法、誤導和欺騙性的錯誤品牌，”NAOOA 聲稱公眾在不知不覺中消費低質量 果渣油. 橄欖果渣油脂肪酸含量高，必須經過多次精製過程才能使其適合人類食用，並且不符合橄欖油的法律定義，根據 投訴行動.

此外，NAOOA 投訴稱，Kangadis Food, Inc. 擁有的 The Gourmet Factory 參與了不公平競爭。 摻假油的製造成本大大低於 正宗橄欖油 NAOOA 表示，通過將他們的油錯誤地標記為 100% 純橄欖油，該公司能夠削弱合法生產商的價格。

公司從事 “為經濟利益摻假，”NAOOA 執行副總裁 Eryn Balch 稱。

NAOOA 最初對 Capatriti 品牌產生了興趣 “最近幾個月觀察到顯著的價格差異，”Balch 說。 訴訟文件指出，Capatriti 的 “100% 純橄欖油”的售價僅為價格的三分之一到二分之一 正宗橄欖油 生產者收費。

該協會聘請了一個獨立的第三方來收集樣本，供西班牙的國際橄欖理事會實驗室進行測試。 實驗室結果表明，樣品 “充其量是某種果渣，最壞的情況是還可能含有種子油，”根據投訴文件。

該文件進一步聲稱，將果渣油假冒為純橄欖油 “不是偶然或僅僅通過疏忽就能完成的事情”，而且 “Gourmet Factory打算欺騙消費者購買其摻假食用油產品。”

根據 NAOOA 的數據，Capatriti 品牌佔紐約、新澤西、康涅狄格和其他州橄欖油市場的 15% 以上。 該訴訟要求禁止該公司將其果渣或其他非橄欖油標籤和銷售為 “橄欖油”，並代表其成員尋求法定賠償。

NAOOA 是一個代表橄欖油營銷商、包裝商和進口商的貿易協會。

已聯繫 Kangadis Foods, Inc. 的所有者 George Ignatiadis 對訴訟發表評論，但他說他不知道這件事。