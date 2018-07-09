數百人在西班牙抗議提議的橄欖關稅

上週四，數百名橄欖種植者、石油生產商和商業代表聚集在美國駐西班牙塞維利亞領事館前，抗議美國對西班牙橄欖徵收的關稅。



我們重申我們絕對拒絕對食用橄欖徵收任何類型的關稅。 - 安達盧西亞農業部長 Rodrigo Sánchez Haro

抗議者聚集起來譴責計劃中的關稅，稱他們為 “不公正”和 “濫用”，並引起人們對它們對該地區出口和就業的潛在災難性影響的擔憂。

關稅定於本週由美國國際貿易委員會 (USITC) 討論，如果委員會決定頒布這些關稅，將於本月晚些時候生效。 2017 年，西班牙對美國的橄欖出口總額約為 67 萬美元。

“我們對美國商務部決定對西班牙食用橄欖進口徵收反補貼和反傾銷稅的決定感到非常失望，特別是因為該產品在美國消費者中非常受歡迎。”青年農民協會（ASAJA）說。 “這是不合理和不相稱的，違背了我們共同的農業政策。”

COAG Andalusia 秘書長 Miguel López 表示，由於擬議的關稅，8,000 個工作崗位直接面臨風險，另有 - 萬個工作崗位間接面臨風險。 他說，Agro Sevilla 已經解雇了一些員工。



Reiteramos nuestro rechazo absoluto a la fijación de cualquier tipo de arancel a la aceituna de mesa, que ahora EEUU ha incrementado hasta el 34,75%。 Es una medida injusta que provocaría grandes pérdidas en el sector andaluz que Genera 2 millones de jornales y 8.000 empleos。 — 羅德里戈·桑切斯·哈羅 (@rodrigosanhar) 2018 年 6 月 12 日





Junta asserte en que el arancel a la aceituna de mesa es “desproporcionado” y pide al Gobierno que defienda al 部門 https://t.co/z56iEjUSCh 追踪 @epandalucia — 何塞·穆尼奧斯 (@pepemsanchez) 2018 年 1 月 29 日





為了將這一點帶回家並在這些裁員中表現出人性化的一面，洛佩斯在抗議期間邀請了一名僅被確認為拉奎爾之子的年輕人上台。

“由於關稅以及在公司工作六年後，他們讓他失業，他不得不離開安達盧西亞尋找工作，”洛佩斯說。 “他有一個人生計劃，但一切都被打破了。”

洛佩斯堅持認為西班牙橄欖生產商符合歐盟和世界貿易組織的規定，並呼籲歐盟和西班牙政府保護該行業免受他所說的 “任意”關稅。

“面對[美國總統唐納德]特朗普反對所有進口的這種態度，因為這違反了所有國際協議，歐盟委員會必須已經為自己站穩腳跟，”他說。 “我們也必須受到保護。”

歐盟委員會已經譴責了對西班牙橄欖徵收的關稅，並有一位發言人給它們貼上了標籤 “保護主義”和歐盟貿易委員會的有希望的行動。

擬議的關稅源於去年兩家加利福尼亞公司（Bell-Carter Foods, Inc 和 Musco Family Olive Co）提出的反傾銷投訴。 美國商務部的反補貼指控使情況更加複雜，美國商務部認為西班牙橄欖種植者和包裝商也受益於 “不公平的補貼”。

如果美國國際貿易委員會決定批准提議的關稅（大多數貿易觀察家認為這很有可能），那麼西班牙橄欖的進口關稅將在 27 月 24 日上漲至 -%。據說關稅涵蓋所有類型的西班牙橄欖，包括所有形狀、尺寸和顏色； 有坑和無坑； 和整個，切片，切碎和楔形。

“商務部將確保對事實進行全面和公平的評估，如果規則被違反，將迅速採取行動制止任何不公平的貿易行為，”美國商務部長威爾伯·羅斯說。 “美國致力於與西班牙進行自由、公平和互惠的貿易。”

西班牙食用橄欖出口商和工業家協會（ASEMA）秘書長安東尼奧·德莫拉（Antonio de Mora）認為，事實勝於雄辯，他沒有參加抗議活動，而是一直在努力準備針對關稅的法律訴訟。

“ASEMESA 正在準備與國家和歐洲政府聯繫進行辯護，以確保這些指控所依據的論點是錯誤的，因此我們正在收集所有必要的信息和證據，”他說。