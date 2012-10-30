世界上最古老的客西馬尼橄欖樹

對位於耶路撒冷客西馬尼園的三棵橄欖樹進行了為期三年的研究，結果表明它們的樹乾和樹枝已有 900 年的歷史，是已知最古老的橄欖樹之一。

該研究由意大利國家研究委員會與意大利大學聯合進行，檢查了位於具有重要宗教意義的花園中的八棵橄欖樹中的三棵的樣本。 樣本表明，這些樹木可以追溯到 12 年中期th 世紀，儘管人們認為其根源可能比這更古老。

碳測年表明這三個樣品分別來自1092年、1166年和1198年。 其餘五棵樹無法分析，因為它們變得如此粗糙，以至於樹幹被掏空，只剩下較年輕的植物材料。

DNA 分析還顯示，這些樹都具有相同的基因型，表明它們很可能起源於一個共同的 “父樹。 這表明這些樹最初是從一棵較大的樹上截取的枝條，可能是為了維持它們的血統。 這種做法在今天仍然很普遍。

關於確定橄欖樹年齡的各種技術的準確性存在一些爭論。 世界上許多古老的橄欖樹都沒有經過可靠的科學測試，對其真實年齡的估計差異很大。

兩棵著名的橄欖樹經常聲稱是世界上最古老的。 這 Vouves 橄欖樹 在希臘干尼亞，一棵仍能結出果實的樹，根據樹木年輪分析，被認為有 2,000 年的歷史。 然而，一些科學家認為它的年齡接近 4,000 年。 另一個競爭者是伯利恆 Al Walaja 村的 Al Badawi 樹，據信它的樹齡在 4,000 到 5,000 年之間。

客西馬尼園，（客西馬尼 手段 “Olive press' 希伯來語），是基督徒、猶太人和穆斯林的重要場所。 它被認為是耶穌基督在被釘十字架之前祈禱的地方，後來被猶大出賣了。

雖然聖經中提到此時存在成年橄欖樹，但目前尚不清楚這些樹是否與今天的樹木相同。 如果橄欖樹被砍伐，它們能夠從根部重新生長，並且這些樹也有可能在多年來的某個時候被重新種植或更換。

根據朝聖者的旅行編年史，樣本的年齡與當時已知的情況非常吻合。 據稱，第二座客西馬尼巴利斯卡是在這一時期建造的，似乎花園可能被重新佈置，導致在建造過程中對橄欖樹進行了翻新。