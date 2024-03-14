加薩的橄欖樹是衝突的附帶損失之一

加薩的橄欖樹受到以色列持續入侵的影響，巴勒斯坦飛地的人們則從自家的小樹林採購木柴來煮飯和取暖。

“為了製作麵包，你需要火，」來自加沙巴尼蘇海拉市的巴勒斯坦人哈立德·巴拉卡（Khaled Baraka）告訴半島電視台，巴尼蘇海拉是一座擁有41,000 人口的城市，他不得不與家人逃離這座城市。 “不然怎麼會發生這種事呢？”

離開前，巴拉卡砍掉了自家果園裡的一半樹，包括橄欖樹、檸檬樹和橘子樹，為家人和有需要的鄰居提供柴火。

“我流離失所……當以色列坦克進入汗尤尼斯市時，我們已經過得很艱難，」巴拉卡說。 “我的果園和田地就在我們家旁邊，我們已經開始焚燒樹枝了。”

“這些樹經歷了我快樂和悲傷的時刻，」他補充道。 “他們知道我的秘密。當我悲傷和擔心時，我會和樹說話，照顧它們……但戰爭殺死了這些樹。”

阿赫拉姆·薩克爾(Ahlam Saqr) 是一位居住在加薩城的50 歲婦女，當她的兒子們不得不砍倒自家後院的四棵橄欖樹來獲取做飯和取暖所需的木材時，她感到非常震驚。

“房子感覺很空，」薩克爾告訴半島電視台。 “樹在房子裡有它們的位置，當它們消失後，天就黑了。我們和他們有美好的回憶。我曾經告訴每個人，我的樹是我一生的伴侶。”

以色列入侵加薩是對 7 月 - 日事件的回應th 來自哈馬斯、巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織和其他組織的武裝分子在襲擊中殺害了 1,143 名以色列人。加薩衛生官員估計，自以色列入侵以來，至少有 30,000 萬名巴勒斯坦人被殺害。

戰爭的爆發恰逢收穫的開始，因此，一些當地人在為維持日常生活而奮鬥的過程中沒有收穫果實。

“我們不是[收穫]橄欖，而是砍伐任何能生存的樹木，」加薩南部拉法的居民沙赫德·莫達拉爾告訴《衛報》。 “我們會生火，並向家裡的每個人宣布我們生了火，所以任何有想要做飯的人都應該帶上它。這就是我們的日常生活。”

橄欖是巴勒斯坦的主要農作物，種植歷史悠久 幾千年來 在地中海東岸。

西岸和加薩近一半的耕地（面積近 41,900 公頃）種植了超過 10 萬棵橄欖樹，其中大部分是本地抗旱品種，如 Souri 和 Nabali。據估計，巴勒斯坦約有 100,000 萬個家庭依靠橄欖樹維持生計。

2017年，巴勒斯坦成為 14th 成員 國際橄欖理事會（IOC）的成員。據該委員會稱，包括約旦河西岸和加薩在內的巴勒斯坦在23,000/2022作物年度生產了23噸橄欖油。在以色列入侵之前，國際奧委會估計巴勒斯坦將生產 12,000 噸橄欖油，但由於衝突幾乎肯定無法獲得。

同時，燃燒大量木材和固體廢物釋放的煙霧導致加薩呼吸道疾病發病率上升。世界衛生組織報告稱，去年 129,000 月該地區單週就有 - 例呼吸道感染病例。

根據世界糧食計劃署（一個為急需人民提供糧食和其他援助的聯合國組織）的數據，加薩南部 70% 的流離失所者依靠木柴作為燃料。

“我們生活在疾病之中，」被趕出拉法並定居在加沙城的阿里·戴利（Ali Daly）告訴《衛報》。 “來自烹飪的煙霧、空襲的煙霧、來自寒冷。”