橄欖理事會稱擬議的澳大利亞標準為“貿易壁壘”

調用部分提議 澳大利亞和新西蘭的橄欖油標準 可能的 “國際貿易壁壘”，實際上可能使橄欖油摻假 “更容易”，國際橄欖理事會（IOC）今天發表聲明，建議重新考慮準則草案。

該聲明的標題為 “國際奧委會對澳大利亞/新西蘭標準橄欖油和橄欖果渣油草案的評論”，佈置了大約二十 “差異”——或與現有 IOC 公約不一致的擬議標準的部分內容——包括與 IOC 標準不同或不存在於 IOC 標準中的定義、橄欖油類別和測試方法。 “這將是權宜之計，”根據該文件， “重新審查澳大利亞/新西蘭標準草案。”

不是國際奧委會成員國的澳大利亞和新西蘭長期以來一直認為，現有的國際奧委會規則並不能充分保護該地區的消費者和生產者。 幫助起草標準的 Leandro Ravetti 告訴 Olive Oil Times “目前通過欺騙性地轉售種子油和/或劣質橄欖油作為高價值特級初榨橄欖油而從巨大的價格差異中獲利的不法經營者將受到這項新規定的嚴重影響。 同時，來自澳大利亞、新西蘭和海外的真正誠實的運營商將獲得公平競爭環境的優勢，他們的更高質量的產品得到保護和認可。”

結束語讓人想起理事會對去年加州大學戴維斯分校研究中使用的方法的回應，這是新世界與國際奧委會協議的另一個偏差，今天的聲明得出結論：