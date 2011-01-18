Leandro Ravetti 談澳大利亞提議的橄欖油標準

通過莎拉施瓦格

Olive Oil Times 貢獻者 | 布宜諾斯艾利斯報導

本月早些時候， 草案細節 發布了第一個針對澳大利亞和新西蘭的橄欖油和橄欖果渣油的標準。 起草負責人萊安德羅·拉維蒂告訴 Olive Oil Times 他認為這對橄欖油生產商、進口商和消費者意味著什麼。

預計澳大利亞和新西蘭的擬議標準將率先正確解決標籤錯誤問題和特級初榨橄欖油的質量，從而撼動世界橄欖油行業。

消費者目前被虛假和令人困惑的標籤做法所誤導。 - 萊安德羅·拉維蒂

“目前通過欺騙性地轉售種子油和/或劣質橄欖油作為高價值特級初榨橄欖油而從巨大的價格差異中獲利的不法經營者將受到這項新法規的嚴重影響，“萊安德羅·拉維蒂說。 “同時，來自澳大利亞、新西蘭和海外的真正誠實的運營商將獲得公平競爭環境的優勢，他們的更高質量的產品得到保護和認可。”

儘管最近在澳大利亞發生了很多關於超市銷售的本地橄欖油與進口橄欖油質量的醜聞，但拉維蒂先生說，他更喜歡談論誠實和高質量的生產商或不道德的經營者，無論他們身在何處。 “澳大利亞和海外的大量證據表明，全球大部分橄欖油貼錯標籤，摻入其他種子油或使用劣質油裝瓶，”他說。

“與此同時，消費者被誤導認為他們購買的是天然、新鮮且未經精製的健康產品 (EVOO)。 通常情況並非如此，或者他們被欺騙了，他們為他們認為是特定等級的橄欖油買單，在許多情況下，這種橄欖油要么是低等級的，要么在某些情況下不是橄欖油。”

在阿根廷出生和長大，並被認為是其頂級橄欖研究人員之一，這位農業工程師於 2001 年移居澳大利亞加入 邊界彎曲 作為其技術總監，現在被認為是澳大利亞最合格和最有經驗的顧問之一。

的成員 澳大利亞標準技術委員會 FT-034 橄欖油 Ravetti 代表澳大利亞橄欖種植者，負責編寫標準，遵循來自整個行業不同代表的技術委員會的指示，並整理和解決他們的意見和意見。

Ravetti 先生說，雖然澳大利亞和新西蘭標準草案和國際標準（如橄欖油和橄欖果渣油法典標準、國際橄欖理事會橄欖油和橄欖果渣油貿易標準、歐盟委員會關於橄欖油和橄欖渣油的特性，以及 美國橄欖油和橄欖果渣油等級標準) 有許多共同點，特別是在全球公認的分析方法和關鍵限值方面，新提議的標准在許多方面存在顯著差異。

其中包括對不同類別的橄欖油和橄欖果渣油進行更簡單和更清晰的商業命名 “為了避免當前的誤導和混淆術語”； 審查一些化學參數的範圍限制，以避免真正的橄欖油（特別是澳大利亞和新西蘭橄欖油）因其成分的自然變化而被排除在外； 引入新近開發的分析方法，這些方法能夠檢測現有標準中包含的舊方法目前無法檢測到的現代精煉技術； 並引入目前的最佳保質期政策 “在所有其他標準中都沒有”。

Ravetti 先生說，沒有一個國際標準適應澳大利亞和新西蘭生產的油的自然變化。

“澳大利亞通過農業、漁業和林業部並在澳大利亞橄欖產業的代表下，多次嘗試在食品法典委員會油脂委員會中引入對橄欖油標準的一些擬議變更，”他說。 “在每個階段都有其他國家的反對，尤其是歐盟，但在我看來，這種反對沒有堅實的科學或技術依據。”

Ravetti 先生說，澳大利亞和新西蘭現在追求的主要原因是 “橄欖油的技術合理和以消費者為導向的標準”旨在解決消費者目前被錯誤和/或令人困惑的標籤做法誤導的事實，這可能導致在不知情的情況下購買質量低劣和/或健康屬性較低的產品.

“許多高質量的澳大利亞和新西蘭油在國際上沒有得到認可，任意標準被用作貿易壁壘，以阻止與油的實際質量無關的微量成分的自然變化，”他說。

Ravetti 先生認為，該標準草案的主要特點是非常注重保護消費者，並強調 EVOO 是最高質量等級。 該標準提出了新的等級面額，他說這更容易理解。

“例如，新文件建議將精製橄欖油和其他橄欖油的混合物稱為 “精製橄欖油混合物”，而不是當前使用的令人困惑的術語，例如 “額外的光'或 “純橄欖油'。”

廣告

廣告

它還採用了新的分析技術和旨在保護和鼓勵 EVOO 的新鮮度以及檢測欺詐行為的最佳保質期政策。

關於將 EVOO 中的游離酸度水平設定為 0.8 以符合國際標準的決定，Ravetti 先生表示，雖然他無法公開討論技術委員會內部討論過的任何方面，但他個人他贊成 EVOO 降低游離酸度的想法。

“但我們必須記住，擬議文件是眾多利益相關者達成共識的結果，”他說。 “整個新文件似乎很清楚，與國際立法相比，所有變化都是在絕對必要並得到技術證據充分支持的情況下才引入的。”

他說，重要的是要強調一些新的化學方法，例如二酰基甘油 (DAG) 分析，將限制具有高游離酸度的油的存在，它們可能在產品的保質期內無法通過該測試。

Ravetti 先生說，同樣重要的是要注意，該標準將是一份自願文件，只有在監管機構或合同中調用時才具有法律效力。

* 本文所表達的觀點是 Ravetti 先生的個人觀點，並不一定代表澳大利亞標準協會或技術委員會對標準草案的看法.