美國橄欖油進口繼續穩步攀升

國際橄欖理事會（IOC）最新數據顯示，美國的橄欖油和橄欖果渣油進口量仍在穩步攀升，比去年增長了7%。



根據國際奧委會的數據，290,227/11 賽季前 2011 個月的總產量為 12 噸，預計 300,000 月份數據公佈後將突破 - 噸。 十月市場通訊.

意大利仍然是主要供應國，供應量為 143,656 噸，增長 4%。 西班牙緊隨其後，產量為 84,371 噸，但同比增幅更大，達到 35%。

其次是突尼斯，30,308噸（增長24%），阿根廷8,997噸（增長33%）和希臘5,222噸（增長30%）。

所有進口產品中近三分之二是初榨橄欖油，30% 是橄欖油，5% 是 橄欖果渣油.

中國市場規模較小但增長較快

國際奧委會還報告稱，45,968/2010年度中國進口橄欖油和橄欖果渣油的量超出預期，接近11噸。

它可能還達不到美國進口量的六分之一，但這個市場比上一年增長了 38%。

西班牙是第一大來源國，達26,885噸，佔中國總量的60% 橄欖油進口 是競爭對手意大利 10,729 噸的兩倍多。 希臘緊隨其後，產量為 2,720 噸，突尼斯則產量為 1,115 噸。

中國進口的絕大多數（84%）是初榨油，5% 是橄欖油，11% 是橄欖果渣油。

西班牙對澳大利亞、日本、巴西、俄羅斯的出口也有所增加

作為世界最大的生產國和出口國，11/2011 年前 12 個月，西班牙對非歐盟國家的銷售額增長了四分之一。 其創紀錄的收成轉化為對所有六個主要非歐盟目的地的出口增加：美國、中國、澳大利亞、日本、巴西、俄羅斯。

2011/12 作物年度全球市場總體情況

國際奧委會報告稱，13月至18月俄羅斯、日本和巴西的進口總額增長了14%、4%和3%，但加拿大和澳大利亞的進口總額仍然下降，分別下降了-%和-%。

歐盟的進口量同比增長 12%，國際奧委會表示這可能反映了這一情況 “一些經營者預計 2012/13 年（西班牙）收成不佳。”

西班牙定價影響的證明

製片人 特級初榨橄欖油的價格 意大利和希臘的房價上漲已經反映了西班牙自六月下旬開始出現的上漲。

在意大利，價格在過去兩個月有所上漲，從 2.38 月第一周的 2.84 歐元/公斤攀升至 2.48 月底的 - 歐元/公斤，而西班牙的價格為 - 歐元/公斤。

三個月來，希臘的價格上漲了 13%，從 1.82 月底的 2.21 歐元/公斤上漲到 - 月底的 - 歐元/公斤。

“雖然意大利和希臘需要更長的時間才能實現這一目標，但這些上漲顯示了世界主要生產國西班牙價格的影響，儘管前兩個國家（尤其是希臘）2012/13年度收成前景良好。”國際奧委會表示。