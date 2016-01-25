美國生產者組織揮舞“60分鐘”報告稱貿易協定是“錯失良機”

美國農業部門對最近通過的條款表示一定程度的失望 泛太平洋貿易協定 （TPP）。

Kimberly Holding，美國橄欖油生產者協會（AOOPA）主席 上週在聽證會上作證 TPP “應該是新世界橄欖油生產國論壇的開始”，並且它應該是解決美國、澳大利亞、智利、墨西哥和紐西蘭該行業面臨的問題的起點。



我們擔心和失望的是，該協議可能錯過了在 TPP 國家內提高透明度和有效質量標準的重要機會。 - Kimberly Holding，美國橄欖油生產商協會

“儘管美國行業做出了努力，”她說， “協議的 ““技術性貿易壁壘”一章不包括附件中的橄欖油，該附件指示各國組建特定部門的小組，以解決葡萄酒和烈酒、化妝品和其他產品的標準、標籤和包裝問題。”

霍爾丁在美國國際貿易委員會的證詞中引用了最近 60 分鐘的片段 它在估計有 12 萬美國觀眾觀看該節目時強調了摻假橄欖油對健康的危害。 “這是一個可怕的想法，因為這個故事中的一位專家估計，從意大利出口到美國超市貨架的特級初榨橄欖油中有 75% 到 80% 是欺詐性的，”霍爾丁說，他指的是 “Extra Virginity 的作者， 湯姆·穆勒，誰接受了該部分的採訪。

維多利亞圭達 報導 15 月 - 日在 Politico 上，霍爾丁聲稱 TPP 提供了一個機會，可以組建一個總部位於美國的團體，以製衡 國際橄欖理事會 代表歐洲的橄欖油貿易。

仍然有可能添加一項條款，以規定建立特設工作組，其目的是解決標準和監管問題，這些問題仍然是整個橄欖油行業的總體關注點。 美國貿易代表辦公室發言人馬特·麥阿爾瓦納（Matt McAlvanah）表示， “TPP 的 [技術性貿易壁壘] 章節提供了製定其他特定行業舉措的機會，我們期待與業界就這一主題進行進一步討論。”