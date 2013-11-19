尋找貼錯標籤的橄欖油來賺錢

最近一個看似輕微的 決定 華盛頓特區高等法院民事庭法官 Brian F. Holeman 根據被告雜貨店 Mohtamar, Inc. 提出的即決判決動議（請求），乍一看足以嚇跑任何未受過曲折訓練的利益相關方普通法。 然而，它是相當重要的。



被告雜貨商（除其他外）因銷售被錯誤標記為 “特級初榨。' 在閱讀了著名的 2010 年之後，意識到了貼錯標籤的油 加州大學戴維斯分校報告 將Pompeian列為特級處女貼錯標籤醜聞的罪魁禍首之一，原告立即買了一瓶並提起訴訟 “受傷。

大部分決定都涉及以下問題：DC 法規是否允許消費者在他/她讀到貼錯標籤的產品時提起訴訟，並僅出於提起法律訴訟的目的購買該產品（即他/她是否有 “站立'）為所受的傷害。 這是一個重要的問題，因為允許這樣的行動可能會為大量訴訟消費者對任何據稱貼錯標籤的產品採取行動打開大門——可以想像，這一事件可能會使任何中型企業在創紀錄的時間內倒閉。

依據較早的判例法表明原告享有權利 “免於不正當的貿易行為”，即使他 “沒有受到司法上可識別的傷害，”法院駁回了原告的抗辯 “故意購買了他認為有缺陷的產品，並且這樣做是為了提起訴訟”，因此是 “自己造成的傷害。” 霍爾曼法官說：

“ 沒有先例規定法院必須適用 “ 誠信”標準，以證明原告的行為已滿足訴訟資格要求。 此外，原告不需要證明他遭受了任何身體、情感或金錢上的傷害（強調）； 實際或直接的違法行為足以確定事實上的傷害”（第 5 頁），並認為： “ 決定性的考慮是原告是從事消費者交易的消費者。 該交易受 CPPA 保護。” （第 6 頁）

霍爾曼法官（部分）拒絕了即決判決的動議，留下了消費者的 “是否違反了合理預期，以及他/她能否證明 “明確和令人信服的證據”根據 CPPA 提出的故意虛假陳述的主張，將在審判中作出裁決。

可能需要指出的是，位於巴爾的摩的橄欖油進口商和裝瓶商 Pompeian 是 只為達到 在橄欖油被添加到美國農業部的合格產品清單後，其特級初榨和有機油的美國農業部質量監測計劃標誌。 從邏輯上講，這應該使這一特殊訴訟變得毫無意義，但這一決定為進一步無理取鬧的訴訟當事人提供了鼓勵，這對所有選擇在華盛頓特區開展業務的生產商來說是一個真正的危險

