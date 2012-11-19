橄欖中心提供化學測試

加州大學戴維斯分校橄欖中心宣布它現在提供橄欖油化學和感官評估。 化學分析的選擇包括被稱為 DAG 和 PPP. 加州大學戴維斯分校是美國唯一提供這些特殊化學指標的實驗室 橄欖油質量，中心主任丹弗林說。



根據弗林的說法，提供化學分析的決定是由生產商、零售商和進口商的要求推動的。

弗林說，大多數油都通過了國際橄欖理事會 (IOC) 和 美國農業部 (USDA) 化學標準 特級初榨 即使感官測試未能通過相同的油來獲得腐臭和陳舊的味道。

一個2010 加州大學戴維斯分校橄欖中心報告 表示如果 IOC/USDA 化學標準包括德國採用的較新的化學標準和

澳大利亞測量 DAG（1,2 二酰基甘油）和 PPP（焦脫鎂葉綠素）水平並與感官測試密切相關。

加州大學戴維斯分校橄欖中心提供 DAG/PPP 測試以及其他化學和感官測試。

Flynn 說，感官測試已經提供了大約八個月。 他表示，該中心的測試比 IOC/USDA 感官測試提供了更多的描述性術語。 例如，國際奧委會/美國農業部要求測試油的果味。 橄欖中心測試將進一步詳細說明果味的特徵，並使用諸如花香、青蘋果、青杏仁或香蕉等描述性術語。

感官面板包含至少八名訓練有素的品嚐者。 許多測試人員已經在面板上工作了長達十年之久，而其他人則是擁有兩年以上經驗的學徒。 測試人員通常每週開會，但弗林說，目標是快速向生產商提供結果，如果有需求，感官測試可能會安排得更頻繁。

弗林指出，化學和感官測試的結果是保密的，但可能會出於研究目的收集數據（沒有生產者名稱）。