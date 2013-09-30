希臘人響應呼籲對橄欖油質量進行新的測試



阿里斯·凱法洛吉安尼斯

在美國國際貿易委員會， report和其他地方，新世界生產商正在挑戰現有國際橄欖理事會標準的有效性，並支持採用新的測試方法，例如 焦脫鎂葉綠素 (PPP) 和 1,2-二酰基甘油 (DAG). Olive Oil Times 詢問三位著名專家，希臘是否願意支持對國際標准進行此類修改。

阿里斯·凱法洛吉安尼斯, Gaea Products SA 首席執行官

我們歡迎對特級初榨橄欖油類別提出更高的品質標準和更嚴格的評估標準。 希臘生產的 -% 橄欖油是特級初榨橄欖油，即使我們採用更嚴格的標準，在這個比例內，大多數橄欖油仍符合特級初榨橄欖油的資格。 我們認為，新的更嚴格的標準應該是仔細評估的結果，並且可以包括這些測試方法或其他新方法。 我們相信像這些標準所提出的標準 特級維珍聯盟 既能保障產品質量，又能保障消費者。

埃菲·克里斯托普盧, 歐盟委員會和國際橄欖理事會化學和感官測試專家

國際奧委會貿易標準 制定了具體的品質和純度標準，以提高橄欖油的品質並防止其與其他植物油摻假。 自最初採用以來，它根據市場的新需求和科學領域的新發展進行了多次修改。 從事該領域工作的專家化學家小組及其研究成果被納入或修改了國際標準。 就我而言，國際奧委會貿易標準中任何品質標準的收緊都是為了提高市場上橄欖油的質量，並推廣來自任何橄欖油生產國的所有高品質橄欖油。

帕納焦蒂斯·康斯坦丁努, OLITECN主任，國際橄欖理事會認可的化學檢測實驗室

減少限制 歐盟 2568/91 為了確保質量只有在滿足某些條件時才會起作用。 我們必須非常謹慎地選擇將修改哪些參數和哪些限制，並且任何修改都不應譴責橄欖油，由於地區差異，橄欖油可能會表現出更高的值。 例如，來自麥西尼亞西部和扎金索斯島的橄欖油往往具有高於國際奧委會限制的天然存在的高根二醇和山楂醇水平。 需要對希臘橄欖油的特性進行廣泛的國家研究，以便了解我們作為一個國家可以同意修改哪些化學參數以及達到什麼水平，這樣高質量的橄欖油就不會被取消資格。 但對我來說最重要的是，現行法規的執行很重要，但不幸的是，情況並非總是如此。