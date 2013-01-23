澳大利亞率先提高橄欖油的菜油甾醇限量

新世界生產商正在重新申請提高橄欖油中菜油甾醇的限量，以阻止他們所說的貿易壁壘和歧視其正宗初榨橄欖油的行為。

他們表示，在澳大利亞的帶領下，在阿根廷、美國和新西蘭的支持下，該限制應從 4% 提高到 4.8%，以免因季節性、品種或地理氣候原因不公平地排除超過該限制的石油。

在將於 25 月 1 日至 - 月 - 日在馬來西亞舉行的油脂法典委員會 (CCFO) 會議的討論文件中，他們說更高的價值 “將涵蓋從 Barnea 生產的絕大多數油， 阿貝奎納, 韓雷尼基, 科尼卡布拉 和類似的高菜油甾醇品種，無論它們生長在世界的哪個地方。”

“新興橄欖油生產國的初榨橄欖油的生產和貿易正在大幅增長。 因此，CCFO 必須審查清楚表明目前菜油甾醇限量對初榨橄欖油貿易構成技術壁壘的證據，」論文寫道。

菜油甾醇（橄欖油中發現的幾種甾醇之一）的限量與公共衛生無關，但旨在檢測 橄欖油摻假 與其他食用油。

在澳大利亞多年來收集的 888 個樣本中，有一系列的季節和品種，三分之一的菜油甾醇水平超過 4%。 然而，那裡的研究發現，遺傳和環境在菜油甾醇水平中起著重要作用，並排除了摻假或油質差的原因。

報紙上說 “預期相反的論點“提高菜油甾醇限量會增加摻假的風險，因此應收緊另一種酚類豆甾醇（其含量過高表明存在豆油）的限量。 食典標準有效地允許橄欖油中豆甾醇的含量最高為 3.9%，但建議的最高含量為 1.9%。

“雖然歐盟國家、敘利亞、突尼斯、土耳其和摩洛哥在不久的將來可能仍然是橄欖油的主要出口國，但其他一些國家（例如阿根廷、以色列、巴西、南非共和國、中國和澳大利亞）可能會在中期內改變貿易模式。”

隨著不同品種的出現和新的地理氣候條件下的生產，食典標準（自 1981 年以來實施）中的參數應相應標準化。 論文說。

國際奧委會也在研究菜油甾醇

在 2011 年 2013 月舉行的最後一次 CCFO 會議上，一項開始修改菜油甾醇水平的提案未能獲得支持，但為新的數據打開了大門，以證明將在 - 年提出的舉措是合理的。

根據國際橄欖理事會（IOC）執行主任讓-路易斯·巴約爾在會議上的報告， “關於……菜油甾醇，所有國際奧委會代表團都同意指出國際奧委會的研究正在進行中，食典委採取行動還為時過早。”

“將關於……菜油甾醇的討論推遲到 2013 年的目標已經實現。 從現在到那時，國際奧委會將不得不進行研究以建立一個可行的數據庫……並探索解決方案的現實途徑，”他寫道。

將於 5 月 - 日在馬里蘭州舉行公開會議，為即將召開的油脂法典委員會提供信息並聽取美國立場的公眾意見。