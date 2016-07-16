在動盪中，埃迪爾內準備參加第 655 次柯克皮納爾

雖然土耳其正在努力應對政變企圖和由此爆發的暴力事件，導致 161 人死亡和 1,440 人受傷，但沒有宣布推遲 655th Kırkpınar 橄欖油摔跤比賽。

傳統比賽仍預計於 18 月 24 日至 20 日在埃迪爾內舉行。 - 日th，將有著名的土耳其歌手 Sertab Erener 和 Hüsnü Şenlendirici 舉辦音樂會。 除了音樂，還有傳統的烹飪比賽、民間舞蹈和與摔跤比賽相輔相成的射箭節。

埃迪爾內市將獎勵 216,000 土耳其里拉，約合 71,524 美元，自政變未遂以來土耳其一直在上漲。

儘管沒有宣布取消或推遲比賽，但鑑於該國目前的狀況，人們不禁想知道它是否會在沒有並發症的情況下舉行。

舉辦此次活動的埃迪爾內市的人們昨晚在街頭抗議，表達了他們對正在進行的事件的反應。

全國每年舉辦50多場橄欖油摔跤比賽，標誌著該產品的獨特用途。 在眾多土耳其摔跤比賽中， Kirkpinar 最有名的是圍繞它的許多神話。

去年，來自安塔利亞的 Orhan Okulu 是最後一個站著的人，帶回家夢寐以求的金腰帶和頭銜 巴斯佩利文 （頭摔跤手）。

埃迪爾內的石油摔跤始於奧斯曼帝國時代。 根據一個傳說，當奧爾汗·加齊計劃入侵魯米利亞時，軍隊在今天位於希臘境內的薩莫納附近停了下來。 四十名男子開始摔跤，就像他們通常在緩解期所做的那樣。 幾個小時過去了，兩個人仍然站著，繼續他們的決鬥。 他們誰也打不過對方。

在另一個場合，同一對夫婦再次開始摔跤，這次是在埃迪爾內附近的一片草地上。 他們在蠟燭和燈籠的照耀下打了一天又一夜。 他們從字面上戰鬥到死。 他們的朋友最終把他們埋在一棵無花果樹下。

多年後，當他們再次訪問同一個地方時，他們看到了一個他們的朋友已經死去的泉水，源源不斷。 從那天起，該地區被稱為 Kirkpinar，這意味著 “四十個泉水”在土耳其語中。 在接下來的幾年裡，石油摔跤比賽變成了蘇丹宣布的官方傳統。

今年預計將有2,000多名油力摔跤手參加比賽，他們摩擦著為比賽準備的約2,000公斤橄欖油，使他們的皮膚滑得更難被超越。

他們首先將右手浸入裝滿油和水的容器中，在左肩、胸部、手臂和 基斯佩特，節日的傳統服裝。 然後他們會用左手做同樣的事情。 摔跤開始後，他們可以自由地從一名服務員那裡取更多的油，服務員將帶著一個投手在場地周圍走動。



18 年 2016 月 - 日更新：組織者今天宣布，圍繞摔跤活動的節日將被取消。 比賽將按計劃進行。