Cortijo de Suerte Alta 轎跑車 產於西班牙科爾多瓦的天然特級初榨橄欖油在英國舉辦的 Great Taste Awards 上擊敗了眾多國際食品，被評為英國 50 強食品之一。



這種油由 DOP Baena 監管委員會控制，由 8,800 名評委從來自世界各地的 350 多種不同的特色食品和飲料中選出。 Top 50 產品由這些專業的美食家和品酒師評選出來，並將出現在獨家年度指南中。

出席 2012 年頒獎典禮的評委包括知名人士，如英國主廚冠軍 Mat Follas、餐廳評論家 Charles Campion 以及美食作家 Lucas Hollweg 和 Xanthe Clay，此外還有來自領先食品大廳和熟食店的 300 多名食品買家，例如那些Harrods 和 Selfridges 百貨公司。

該獎項由英國高級食品協會舉辦，競爭激烈，根據品嚐者的意見對產品授予各種星級。 產品可能會獲得一、二或三金星獎，或最高榮譽，在前 50 名名單中佔有一席之地。 要獲得三星級評級，產品必須滿足至少 25 位品嚐者，但要達到最高級別的 Top 50 列表，需要 50 位或更多的品嚐者認可該產品的獨特口味。



科爾蒂霍德蘇爾特

Cortijo de Suerte 油是今年唯一進入前 50 名的橄欖油，在最好的英國和進口食品清單中，從愛爾蘭的熏肉架到希臘百里香蜂蜜。 其他獲得金星的橄欖油包括西班牙 Artisan Delicatessen Ultracomidas' 普拉多德雷 特級處女和Beneolivas' 塞尼奧里奧·德·海梅 羅塞爾特級初榨油。

Cortijo de Suerte Alta 是一種有機特級初榨油，由西班牙南部一個傳統家族經營的莊園混合 Picudo、Hojiblanco 和 Picual 橄欖製成。 該莊園成立於 1924 年，擁有 255 公頃的橄欖園，年產油約 250,000 公斤。

- 月，西班牙橄欖樹城市協會 (AEMO) 公認的弗朗西斯科·布賈蘭斯，Cortijo de Suerte Alta 的生產主管，作為 “最佳磨坊主” “他在處理他的現代生態工廠時的專業精神和關懷。”

該莊園的重點是執行從採油到裝瓶的整個過程，從而產生了一種獨家橄欖油，擁有莊園生產和裝瓶、有機和 DO Baena 的稱號。 除了在 Great Taste Awards 上獲得國際認可外， 科爾蒂霍德蘇爾特 贏得了無數西班牙石油獎項，包括 2007 年至 2008 年西班牙最佳橄欖油廠一等獎。