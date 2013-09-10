創建加州橄欖油委員會的法案通過參議院

在兩黨投票中，參議院批准了參議院第 250 號法案，這是參議員 Lois Wolk（D-Davis）的一項措施，旨在建立一個州委員會，以幫助協調州橄欖種植者和石油製造商的努力，以加強加州橄欖油行業的競爭力。 該法案現在交由州長傑里布朗考慮。

“成立該委員會是保護消費者並為加州橄欖油產業提供一個可以成長和繁榮的公平競爭環境的重要第一步，」橄欖油生產和新興產品農業小組委員會主席沃克說。

加利福尼亞州參議員路易斯沃爾克

沃爾克參議員於 16 月 - 日在參議院農業委員會提出了該法案，並獲得了一致通過。 “過去五年，加利福尼亞的橄欖油行業呈指數級增長，”沃爾克當時說。 “該行業認為，現在是時候支持協調努力，為橄欖油研究和標準提供支持，以促進這一重要農產品的可持續性和成功。”

目前，加州有 16 個由行業資助的活躍農業委員會，旨在通過促銷、廣告、教育、營銷研究、科學研究以及質量標準的製定和監管來提高其行業的競爭力。 SB 250 將在食品和農業部內創建加利福尼亞橄欖油委員會，以允許該行業通過食品和農業部長進行研究並確定產品等級和標準。

該措施是沃爾克不斷努力解決該州不斷擴大的橄欖油行業面臨的挑戰的一部分，包括銷售欺詐性和劣質橄欖油的競爭對手。 一種 加州大學戴維斯分校橄欖中心進行的研究 發現從加利福尼亞超市貨架上購買的進口特級初榨橄欖油中有 65% 未能達到橄欖油質量的國際標準 - 得出的結論是，許多經過測試的進口橄欖油被錯誤地標記為特級初榨橄欖油。

SB 250 擁有眾多支持者，包括加州食品加工商聯盟和加州橄欖油委員會 (COOC)。

“我們讚揚立法機構通過了這一重要措施，並讚揚沃爾克參議員對加州橄欖油行業持續發展的遠見和支持，”COOC 執行董事帕特里夏·達拉格 (Patricia Darragh) 說。

“美國橄欖油生產者協會讚揚沃爾克參議員和她在薩克拉門託的同事們富有遠見地通過了 SB 250 法案，並建立了加州橄欖油委員會。 我們鼓勵布朗州長簽署這項法案，使其成為法律，造福加州人民以及所有享受那裡生產的特級初榨橄欖油的健康益處和令人愉悅的新鮮味道的人們。” 美國橄欖油生產商協會. “該委員會的成立將向消費者保證，他們可以繼續信任加州特級初榨橄欖油的卓越品質。”

“SB 250 的通過對於加州橄欖油行業來說是一個重要且令人興奮的里程碑。 需要 橄欖油標準 包括營銷在內的重要業務領域的支持和支持對我們州該行業的未來至關重要。 我強烈鼓勵總督簽署該法案，這是為橄欖油業務繼續快速增長奠定基礎的重要一步，” Petaluma McEvoy Ranch 總經理 Dick Neilsen 說。

“作為小型手工橄欖油生產商，我們歡迎加州橄欖油委員會的成立。 他們的法規、研究和行銷將為小型和大型生產商服務，促進加州作為世界級橄欖油生產商的日益認可。” 里賈納特級初榨橄欖油，在納帕種植和生產。