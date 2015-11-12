意大利檢察官指控七個品牌的欺詐行為

義大利都靈檢察官拉斐爾·瓜里尼洛(Raffaele Guariniello)宣布對多家橄欖油生產商公司的十幾名法律代表進行調查，涉嫌商業詐欺。

意大利超市銷售的七大橄欖油品牌參與調查：Carapelli、Santa Sabina、Bertolli、Coricelli、Sasso、Primadonna（零售連鎖店 Lidl 的自有品牌）和 Antica Badia（零售連鎖店 Eurospin 的自有品牌） ，其中一些儘管有意大利名字，但最近被外國集團收購。



現在重要的是澄清此案，以保護消費者和當今從事橄欖油生產的數千家誠實公司。 - 農業部長毛里齊奧·瑪蒂娜

調查開始後 Il Test 報告 (The Test) 是一本消費者保護與權利雜誌，該雜誌去年 20 月分析了 - 瓶標籤為 “特級初榨橄欖油”由意大利最受歡迎的超市分銷和銷售。

分析 進行了 由意大利最合格的海關機構之一（Agenzia delle Dogane e dei Monopoli）的化學實驗室，降級為 “由於小組測試發現存在感官缺陷，幾乎有一半的橄欖油。

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酸度、過氧化物和烷基酯參數的化學和物理分析 確認的 專家組的判決。

檢察官指示 NAS，即憲兵反摻假和衛生部門的官員，重複分析，確認一些流行品牌的瓶子中含有的橄欖油，與標籤上的說明相反，不是多餘的處女，但只是處女。

據報導，該調查與所售橄欖油的潛在健康風險無關。 產品中的任何物質似乎都沒有對健康有害。 相反，指控是對消費者的潛在欺騙，他們為一瓶特級初榨橄欖油支付了大約 30% 到 40% 的費用，而事實證明並非如此。

“我們將密切關注都靈檢察官調查的進展，”農業、食品和林業政策部長毛里齊奧·瑪蒂娜（Maurizio Martina）在一份聲明中寫道， “因為保護意大利橄欖油的戰略部門至關重要。”

“在過去的幾個月裡，”他繼續說， “我們加強了控制，特別是因為去年是作物年度之一 最難的 最近幾年。 2014 年，我們的反詐欺監察機構 (ICQRF) 已在該領域完成了 6,000 多次檢查並沒收了 10 萬歐元的資金。 現在重要的是澄清此案，以保護消費者和當今從事橄欖油生產的數千家誠實公司。”

“2014 年從國外進口的記錄是 666,000 噸橄欖油和果渣，比去年增加 38%，這無疑助長了欺詐行為。” 新聞稿. “我們需要捍衛這一點 “在意大利的戰略部門製造，因為意大利是僅次於西班牙的第二大橄欖油生產國，擁有約 250 億株植物，估計年收入為 2 億歐元。”

“意大利也是世界上最大的橄欖油進口國，” Coldiretti 宣稱， “往往與國內品牌混在一起來獲取，在標籤上和歷史品牌的掩護下——即使轉移到國外——具有意大利特色的外表，可以在國內外市場上加以利用，這種行為助長了欺詐行為，必須嚴格執法，嚴懲。”