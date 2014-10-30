`玉米油降低膽固醇：我們都可以回家 - Olive Oil Times
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玉米油降低膽固醇：我們都可以回家

By Curtis Cord
30年2014月08日50:- UTC

是時候收拾所有東西，收工了。

橄欖油沒有未來。 所有這些年的辛勤工作都歸結為：玉米油比橄欖油更能降低膽固醇。

我知道你在想什麼。 所有這些怎麼樣 多年來的研究 據說橄欖油可以幫助預防心髒病、糖尿病甚至癌症？ 奧茲博士呢？

別管這一切。 Mazola 降低膽固醇。 我們可以做什麼？ 是時候翻頁了，終於開始打高爾夫球了。

讓我解釋一下是什麼讓我如此清晰地看待事物。

我承認，自 1970 年代初以來，我心裡就對 Mazola 情有獨鍾，當時我很小的時候就被教導玉米是 maize”在印第安人的語言中（我知道，但我們稱其為美洲原住民 印度人 那時）。

八年來，我們了解了 來自一位名叫特納亞·托雷斯的美麗女演員，人們一直稱它為玉米 在美國之前 美國。” Mazola 人造黃油就是用這種美味製成的。 那種甜美的，石頭磨碎的玉米。

八年來，我們在廣告時段觀看了她 M * A * S * H所有在家庭，並且我們通過購買足夠的人造黃油來表達我們的愛意，從而到 4 年將農業集團 Best Foods 的銷售額推至 1980 億美元。

現在，我們被要求再次表達我們的愛——這一次是為了我們的孩子、我們的家人和我們自己。

在這個世界上最大的經濟體，我們最近被一個新的 Mazola 廣告淹沒了，它敦促我們 照顧你愛的人。” 而且，到目前為止，它已向全國觀眾播放了 5,475 次。 它一遍又一遍地播出。

廣告解釋說，一些選擇，比如選擇甜甜圈或蘋果，很容易而且很明顯。 其他需要更仔細的考慮，比如在玉米油和橄欖油之間做出決定。

我們在做決定時應該考慮哪些信息？ 它在精美的印刷品中：

玉米油有 阻斷膽固醇的植物甾醇是橄欖油的四倍，”而玉米油可以 有助於將膽固醇降低兩倍（對於膽固醇水平高的成年人，每天食用作為低飽和脂肪、低膽固醇飲食的一部分）。”

像往常一樣，事情並不那麼簡單。

首先，降低低密度脂蛋白膽固醇並不一定會降低患心髒病的風險，”解釋說 Olive Oil Times 健康編輯埃琳娜·帕拉萬特斯。 橄欖油可以降低低密度脂蛋白，但它也可以降低 氧化 低密度脂蛋白，這要重要得多。”

其次，由於抗氧化劑的存在，橄欖油具有許多益處，遠遠超出了降低膽固醇的範圍——諸如預防癌症、降低血壓、減少氧化和炎症等益處——玉米油沒有這些作用。”

Mary Flynn 博士，布朗大學臨床醫學副教授，該書的作者 植物性橄欖油飲食，也稱對低密度脂蛋白水平的關注被誤導了。 你需要知道低密度脂蛋白是否健康。 如果該人定期食用含有多不飽和脂肪的飲食（典型的美國飲食富含植物種子油），他們就會氧化低密度脂蛋白。”

玉米油會降低低密度脂蛋白，但橄欖油主要是單不飽和脂肪，不會氧化低密度脂蛋白，”弗林說。 通過食用 EVOO，您將進一步減少氧化。”

研究表明，相對於 omega-6 脂肪酸，omega-3 脂肪酸含量過高會增加患多種疾病的可能性。 玉米油的 omega-6 與 omega-3 比例為 49:1。 最佳比例被認為是 4 比 1 或更低。

使用橄欖油可能意味著略高的低密度脂蛋白，”弗林博士總結道， 但不會導致動脈粥樣硬化的是低密度脂蛋白，你會有更高的高密度脂蛋白，這對動脈粥樣硬化的發展也有保護作用。”

但 Mazola 知道我們只對簡單的聲音做出反應，而音調的美妙之處在於它的簡單性：玉米油可以降低膽固醇。 照顧你愛的人。

那個大的口號是什麼 橄欖油運動 幾年前？ 哦耶， 增加一點生命力。” 我聽說它對看到它的 14 個人產生了深遠的影響。

因此，雖然英國強制執行 對橄欖油棒的新禁令，和台灣大亨打耳光 生物柴油上的橄欖油標籤，隨著加州生產商通過法律 允許收穫日期的善意謊言, 並達成共識 全球譴責橄欖油調酒，有一個關於玉米油重度輪換的電視廣告，標題很簡單， 選項。”

如果橄欖油有自己的運動就好了。

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