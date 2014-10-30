玉米油降低膽固醇：我們都可以回家

是時候收拾所有東西，收工了。

橄欖油沒有未來。 所有這些年的辛勤工作都歸結為：玉米油比橄欖油更能降低膽固醇。

我知道你在想什麼。 所有這些怎麼樣 多年來的研究 據說橄欖油可以幫助預防心髒病、糖尿病甚至癌症？ 奧茲博士呢？

別管這一切。 Mazola 降低膽固醇。 我們可以做什麼？ 是時候翻頁了，終於開始打高爾夫球了。

讓我解釋一下是什麼讓我如此清晰地看待事物。

我承認，自 1970 年代初以來，我心裡就對 Mazola 情有獨鍾，當時我很小的時候就被教導玉米是 “maize”在印第安人的語言中（我知道，但我們稱其為美洲原住民 印度人 那時）。

八年來，我們了解了 “來自一位名叫特納亞·托雷斯的美麗女演員，人們一直稱它為玉米 “在美國之前 是 美國。” Mazola 人造黃油就是用這種美味製成的。 那種甜美的，石頭磨碎的玉米。

八年來，我們在廣告時段觀看了她 M * A * S * H 和 所有在家庭，並且我們通過購買足夠的人造黃油來表達我們的愛意，從而到 4 年將農業集團 Best Foods 的銷售額推至 1980 億美元。

現在，我們被要求再次表達我們的愛——這一次是為了我們的孩子、我們的家人和我們自己。

在這個世界上最大的經濟體，我們最近被一個新的 Mazola 廣告淹沒了，它敦促我們 “照顧你愛的人。” 而且，到目前為止，它已向全國觀眾播放了 5,475 次。 它一遍又一遍地播出。

廣告解釋說，一些選擇，比如選擇甜甜圈或蘋果，很容易而且很明顯。 其他需要更仔細的考慮，比如在玉米油和橄欖油之間做出決定。

我們在做決定時應該考慮哪些信息？ 它在精美的印刷品中：

玉米油有 “阻斷膽固醇的植物甾醇是橄欖油的四倍，”而玉米油可以 “有助於將膽固醇降低兩倍（對於膽固醇水平高的成年人，每天食用作為低飽和脂肪、低膽固醇飲食的一部分）。”

像往常一樣，事情並不那麼簡單。

“首先，降低低密度脂蛋白膽固醇並不一定會降低患心髒病的風險，”解釋說 Olive Oil Times 健康編輯埃琳娜·帕拉萬特斯。 “橄欖油可以降低低密度脂蛋白，但它也可以降低 氧化 低密度脂蛋白，這要重要得多。”

“其次，由於抗氧化劑的存在，橄欖油具有許多益處，遠遠超出了降低膽固醇的範圍——諸如預防癌症、降低血壓、減少氧化和炎症等益處——玉米油沒有這些作用。”

Mary Flynn 博士，布朗大學臨床醫學副教授，該書的作者 植物性橄欖油飲食，也稱對低密度脂蛋白水平的關注被誤導了。 “你需要知道低密度脂蛋白是否健康。 如果該人定期食用含有多不飽和脂肪的飲食（典型的美國飲食富含植物種子油），他們就會氧化低密度脂蛋白。”

“玉米油會降低低密度脂蛋白，但橄欖油主要是單不飽和脂肪，不會氧化低密度脂蛋白，”弗林說。 “通過食用 EVOO，您將進一步減少氧化。”

研究表明，相對於 omega-6 脂肪酸，omega-3 脂肪酸含量過高會增加患多種疾病的可能性。 玉米油的 omega-6 與 omega-3 比例為 49:1。 最佳比例被認為是 4 比 1 或更低。

“使用橄欖油可能意味著略高的低密度脂蛋白，”弗林博士總結道， “但不會導致動脈粥樣硬化的是低密度脂蛋白，你會有更高的高密度脂蛋白，這對動脈粥樣硬化的發展也有保護作用。”

但 Mazola 知道我們只對簡單的聲音做出反應，而音調的美妙之處在於它的簡單性：玉米油可以降低膽固醇。 照顧你愛的人。

那個大的口號是什麼 橄欖油運動 幾年前？ 哦耶， “增加一點生命力。” 我聽說它對看到它的 14 個人產生了深遠的影響。

因此，雖然英國強制執行 對橄欖油棒的新禁令，和台灣大亨打耳光 生物柴油上的橄欖油標籤，隨著加州生產商通過法律 允許收穫日期的善意謊言, 並達成共識 全球譴責橄欖油調酒，有一個關於玉米油重度輪換的電視廣告，標題很簡單， “選項。”

如果橄欖油有自己的運動就好了。