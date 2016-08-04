國際橄欖理事會新任副主任

在其 26th 在 2016 年 - 月的特別會議上，理事會成員 國際橄欖理事會 選定的高級官員於 1 月 - 日開始擔任新職務。現在，國際奧委會執行秘書處包括兩名新的副主任：負責行政和財務事務的穆斯塔法·塞佩奇和負責技術、經濟和推廣部門的海梅·利洛。 工作第一個月後，我們會見他們，討論他們的目標和期望。

“我很幸運能為國際奧委會和橄欖行業工作，我很高興能與世界上最健康、最珍貴的產品打交道，”41 歲的穆斯塔法·塞佩奇說，他說他熱衷於振興奧委會的行政和財務結構。國際奧委會並確保組織資源的最佳使用。



提高國際奧委會的知名度和認可度，將為橄欖世界遇到的問題提供準確的信息和有效的解決方案。 - 國際奧委會副主任穆斯塔法·塞佩奇

他擁有安卡拉大學的政治學學位，之後他專攻國際關係，並在倫敦城市大學獲得碩士學位。

Sepetçi 長期擔任政府行政部門的內部審計員，特別是與海關和貿易部進行的省級重組有關。

自 2011 年起擔任海關和貿易部外交司司長，Sepetçi 代表土耳其出席國際奧委會並負責監督對 橄欖油測試 實驗室，並與國際奧委會合作創建了第三個國際橄欖種質資源庫。

他以此身份積極參與談判 橄欖油和食用橄欖國際協定 2015年，作為國際勞工組織（ILO）、國際合作聯盟（ICA）和糧農組織國際會議的定期參與者，Sepetçi被土耳其提名為副主任，並被國際奧委會選中成員國在甄選過程結束時。

他新角色的關鍵領域是加強國際奧委會在橄欖油和食用橄欖領域的中心地位。 “提高國際奧委會的知名度和認可度，將為橄欖世界遇到的問題提供準確的信息和有效的解決方案，”新任副主任說。 “它還將為共同的標準化活動提供一個工具，因為國際奧委會應該是該行業所有運營商的交匯點。” 他的意圖是對國際奧委會進行重組，使其能夠發揮作為文件和信息的世界參考的作用。

塞佩奇還負責國際奧委會的預算管理，並表示他決心盡最大努力實現國際協議的目標，並確保預算平衡以實現這一目標。

此外，他的目標是改進信息系統，以提供可追溯性、方便快捷的訪問和透明度，並更好地響應成員國和行業的期望。 “在當今世界，信息技術日益佔據我們生活中的更多空間，”他評論道。 “這種趨勢很可能在未來繼續並加速。 我們渴望開發一個能夠增強國際奧委會能力和專業知識的信息系統。”

副主任 Jaime Lillo 告訴 Olive Oil Times, “我的目標是與團隊一起為國際奧委會的新階段而努力，並在新協議下為其註入新的動力。”

Lillo，42 歲，是一名農業工程師，擁有馬德里理工大學的學位。 他曾在西班牙常駐歐盟代表處工作，並擔任農業部特別顧問。

作為歐盟委員會農業和農村發展總司的前任官員，他還與各種非政府組織就多個發展和合作項目進行了密切合作。

Lillo 是聯合國、糧農組織、世貿組織和經合組織國際會議的常客。 除了管理 IOC 技術組合，其中包括研發和環境、培訓和具體運營和 橄欖油化學 和標準化，由西班牙提名的新副主任除了計劃啟動世界橄欖觀察站外，還將監督國際奧委會開展的橄欖油消費促進活動和經濟研究。

執行主任還委託他協調每年 26 月 - 日舉行的世界橄欖日，該日計劃由國際奧委會提供資助的成員國慶祝。

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“我將努力實現協議中包含的目標：更貼近消費者，加強標準的協調，並促進新國家加入國際奧委會。”

他認為，橄欖樹在應對氣候變化方面的作用非常重要，這也是政府關注的問題。 國際奧委會將提交 到 22 月的 COP22（-nd 聯合國氣候變化框架公約 UNFCCC 締約方會議）。

Lillo，近年來見證了 西班牙橄欖油，透露了一些關於他從小就開始對特級初榨橄欖油充滿熱情的個人細節： “我去哈恩拜訪了我的叔叔，他有一片橄欖園，我們品嚐了剛從磨坊出來的新特級初榨橄欖油。 現在，我早上通常吃麵包加特級初榨橄欖油和番茄或蜂蜜，我總是想確保有不同品種的油，以根據食物使用它們。”

