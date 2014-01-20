歐盟提供 5 萬歐元打擊橄欖油欺詐

根據歐盟委員會的新法案，更好地檢測橄欖油欺詐的研究可能會獲得約 5 萬歐元（6.7 萬美元） 地平線2020 程序。

這項近 80 億歐元的計劃是歐盟最大的研究和創新計劃，並被宣傳為很有前景 “通過將偉大的想法從實驗室推向市場，獲得更多突破、發現和世界第一。“

在可持續糧食安全子計劃下，關於橄欖油認證主題的徵集截止日期為 12 月 - 日。

“橄欖油通常以高於其他植物油的價格出售，欺詐活動很誘人，”相關信息稱。 因此，人們尋求新的分析方法，通過保證橄欖油的質量和真實性來幫助維護橄欖油的形象。 特別感興趣的是檢測特級初榨橄欖油或初榨橄欖油與軟脫臭橄欖油的混合物，以及特級初榨橄欖油或初榨橄欖油與其他植物油的混合物。

“提案應評估橄欖油行業的欺詐脆弱性，並開發、驗證和協調方法和分析協議，以檢測不受歡迎的加工（例如除臭）、摻假，並根據新技術進步驗證橄欖油的質量，”該計劃的摘要電話說。 他們還應該探索建立橄欖油數據庫並為標準化做出貢獻。

該研究預計產生的具體影響包括 “可靠、經過驗證、具有成本效益、協調一致且即用型的方法（例如基於基因組、代謝組學和其他工具）來檢測欺詐和驗證橄欖油的質量。”

委員會認為 “要求歐盟提供 5 萬歐元捐款的提案將使這一特定挑戰得到適當解決，”該計劃呼籲還說。 提案可能包括來自歐盟以外國家的參與者。

橄欖油鑑定工作坊 去年 - 月，由委員會和國際橄欖理事會在馬德里聯合主辦，確定了用於設計項目呼籲的優先領域。