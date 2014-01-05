“QvExtra”質量標誌在科爾多瓦推出

QvExtra 總裁索萊達·塞拉諾 (Soledad Serrano) 在西班牙科爾多瓦舉行的國際特級初榨橄欖油大會上。

安達盧西亞城市科爾多瓦舉辦了第一屆 “由 EVOO 生產商協會 QvExtra 組織的國際特級初榨橄欖油大會。

該計劃以健康、美食、生產和營銷為特色，並揭開了新的質量認證印章的面紗。

參加為期兩天的活動的是 QvExtra 成員 - 主要來自西班牙的生產商 - 通過遵守嚴格的指導方針並展示證明橄欖油在其保質期內為特級初榨品質的金印，尋求在市場上區分他們的產品。

在科爾多瓦市中心歷史悠久的 默塞德宮，橄欖油生產商表示，他們對某些地區的零散、短視的橄欖油促銷活動感到憤怒。 QvExtra 主辦單位呼籲共同努力在所有市場推廣經過認證的特級初榨橄欖油。

這是一項雄心勃勃的事業，以前曾嘗試過。 兩年前的一個 類似事件 在科爾多瓦， “Beyond Extra Virgin”會議由一個名為 3E，致力於定義頂級橄欖油質量。 兩次會議都為地區政治家提供了拍照背景，令人眼花繚亂的當地美食展示，以及組織致力於特級初榨橄欖油質量的生產商的令人信服的理由。

Manuel Heredia Halcón，QvExtra 秘書

若干 密封程序 已經由世界各地的各種組織開發，所有這些都是為了給那些受到多年行業混亂、無盡的橄欖油欺詐故事和行業利益相關者的欺騙性信息轟炸的消費者提供一些信心。

去年 - 月，國際橄欖理事會 受邀代表 在其橄欖油和食用橄欖諮詢委員會馬德里會議上展示他們的密封計劃。 委員會聽取了 QvExtra 和 特級維珍聯盟 — 兩個程序為註重質量的生產者提供類似的解決方案。

在科爾多瓦，國際橄欖理事會執行董事讓-路易斯·巴約爾（Jean-Louis Barjol）向大約 200 名與會者告誡，要建立一個被廣泛接受的質量標準所固有的挑戰。 “你在打架，會有危機，”他說， “因此，您需要向生產者協會和政府提出非常具體的建議。” 一位活動組織者表示，國際奧委會為大會提供了財政支持。

QvExtra 聲稱其成員每年共生產 80,000 噸橄欖油，這將使該集團在世界生產國中排名第六。 “質量不再是一個小部門，”QvExtra 秘書 Manuel Heredia Halcón 說，他指的是西班牙政府對過去定義和推廣特級初榨橄欖油的舉措相對漠不關心。

其中很大一部分是 Oleoestepa 的生產——這是一家西班牙大型合作社，年產量約為 30,000 噸，其首席執行官 Álvaro Olavarría Govantes 擔任 QvExtra 副總裁。 （油橄欖品牌 獲得兩枚金牌 在紐約國際橄欖油比賽中。）

會議與會者從不同的演講者那裡聽到：西班牙政府代表回顧了最近的研究（消費者仍然對橄欖油一無所知），著名的廚師討論了橄欖品種的口味特徵，生產者翻閱了他們農場的照片，演講者提出了他們的最新的項目給俘虜的觀眾。 儘管計劃不連貫，但至少目前，該活動還是讓 QvExtra 名聲大噪。

在活動接近尾聲時，埃雷迪亞概述了該組織的成員資格標準和 技術基準 產品必須滿足才能顯示 QvExtra 印章 — 大多數消費者永遠不會花時間學習的化學參數和口味標準，但 QvExtra 希望通過一個簡單的金盾牌及其不那麼直觀的首字母縮略詞來傳達： “S‑IQE‑V”（Seal International Quality Extra Virgin）。

與其他通過質量保證計劃獲得牽引力的嘗試不同，QvExtra 具有一些競爭優勢。 它是唯一起源於世界領先製作人西班牙的此類節目； 它已經擁有令人印象深刻的知名成員名單，例如 梅爾加雷霍, 帕戈巴爾迪奧斯聖卡洛斯, 瑪西亞埃爾阿爾泰特, 奧羅·德爾·西耶托, 華爾多之家, O-Med, 奧羅·拜倫 和 阿爾馬扎拉斯德拉薩貝蒂卡; 它至少在某種程度上贏得了國際橄欖理事會的支持。

該倡議是否成功地在市場上產生影響還有待觀察，但遊戲仍在繼續。 由於全球橄欖油銷售額不低於 12 億美元，QvExtra 已正式宣布競標，以便為消費者方便地識別值得信賴的特級初榨橄欖油。