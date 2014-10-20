零售商在“鯊魚坦克”中度過了美好的一天

一位擁有七個地點的中西部橄欖油商人將在受歡迎的美國電視節目中宣傳他的業務 鯊魚坦克 本週五晚上 9:00（美國東部標準時間）。



該節目現已進入第六季，由一組投資者組成，稱為 “鯊魚”，他們考慮熱切的企業家為他們的企業尋求資金的提議。

Curt Campbell，首席執行官 The Oilerie 橄欖油吧，希望該節目的一個或多個富有的投資者支持他將 Oilerie 特許經營權發展到全國一百個地點的雄心。

Campbell 於 2003 年在威斯康星州菲什克里克的鄉村小鎮（人口 997）開始了這項業務。 從那以後，他在格林灣附近開了另一家自己的商店，並簽約了從俄勒岡州到南卡羅來納州的五家加盟商。

根據該公司的網站，Fish Creek 地點的銷售額為 “每年不到 1 萬美元，平均每小時 315 美元，在 350 平方英尺的零售空間內，員工不到 65 人。 根據該網站，毛利潤為 37,500%。 擁有特許經營權的費用為 - 美元。

這些商店在不銹鋼罐中提供特級初榨和調味橄欖油，稱為 “fusti”，並在向客戶出售時裝滿每一瓶。 這樣的 “填充你自己的”商店已經在全國各地的地帶中心、購物中心和主要街道上湧現——其中許多由加利福尼亞州奧克蘭的經銷商提供 維羅妮卡食品 ——即使在英國 已採取步驟 以他們不遵守新的、更嚴格的歐盟為由取締他們 標籤法.

當被問及 Veronica Foods 時，坎貝爾說他 “對他們的操作了解不多，”但他認為自己有優勢。 “作為特許經營系統，我們商店的盈利能力和成功是我們的首要任務。 我們在遊戲中有皮膚，”他說。

Veronica Foods 將其產品分銷到全國數百家商店，從世界各地採購橄欖油，包括來自 NYIOOC 獲獎製作人 科布拉姆莊園、梅爾加雷霍、奧利佩魯和 奧羅·拜倫.

Oilerie 的創始人 Mary Jo 和 Curt Campbell

坎貝爾選擇堅持使用​​一個來源， 曼托瓦，一家擁有 100 年曆史的意大利公司，還為主要零售商生產品牌和自有品牌橄欖油，包括 沃爾瑪和餐飲服務公司。

“我們個人認識我們的生產商，我們所有的店主也是如此。 他們在他的生產設施遇到了他，”坎貝爾說。 “當一個人只是在市場上購買石油作為商品時，就真的失去了追踪我們所知道的關於橄欖油的所有信息的能力。”

“我們不需要自我認證，”坎貝爾繼續說，也許指的是 超高級 Veronica Foods 推出的標籤， “這有點像給自己一條藍絲帶，然後說你的產品獲獎了。”

坎貝爾說，週五晚上，估計有 8 萬鯊魚坦克觀眾看到他 8 分鐘的演講時，他已經囤積了一些產品，預計會出現大量詢問。 “如果我們只有 5% 的觀眾訪問我們的網站，那就是 400,000 名訪問者，”他告訴綠灣新聞公報， “購買某些東西的訪客中的任何百分比都意味著增加了銷售額。”

坎貝爾告訴公報，他對過去鯊魚坦克參與者的研究表明，無論節目中發生什麼，他都會弄清楚。

Campbell 估計，一個 4 分鐘的 Oilerie 電視廣告價值 5 萬到 - 萬美元 “不管你是否達成協議。”

根據維基百科的說法，在節目中進行的許多交易從未真正執行過：如果投資者的盡職調查在產品測試或調查參賽者的個人和企業財務狀況時發現存在缺陷，他們就有能力終止交易。