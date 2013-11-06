意大利尋求幫助遏制橄欖樹殺手



歐洲議會議員保羅·德卡斯特羅

據說歐盟已承諾提供緊急資金，以幫助限制在意大利殺死橄欖樹的植物病害的傳播。

意大利政府表示正在成立一個工作組來應對此次疫情，據信該疫情是由 Xylella fastidiosa 細菌引起的。

根據歐洲議會 (MEP) 的意大利議員 Paolo De Castro (S&D) 和 Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE) 的說法，普利亞的 Salento 地區約 8,000 公頃的橄欖樹已經受到影響，大約需要 600,000 棵橄欖樹被摧毀。

昆蟲傳播的疾病

在 書面問題 德卡斯特羅就遏制措施向歐盟委員會表示，這種細菌會導致樹葉變乾，木材變黑，最終殺死受感染的樹木。

這種病是 “傳播非常迅速，對整個地區構成經濟和環境威脅，橄欖生產是主要的農業活動，數百年的橄欖樹構成了景觀和自然遺產中不可估量的寶貴部分。”

“他說，這種疾病被認為是由葉蟬（蟬科）傳播的，尚未傳播到更遠的地方，對歐洲其他地區的橄欖樹影響更小。

他詢問委員會計劃採取哪些財務和其他措施 “遏制疾病的快速傳播。”

“對歐洲橄欖種植者的嚴重威脅”

Silvestris 表示，這是植物病原體在歐洲首次出現，專家認為這是 “鑑於這種疾病的傳播速度，對歐洲橄欖種植者構成嚴重威脅。”

他說，在普利亞地區當局和生產者組織的協調下，正在薩倫托地區的加里波利和烏真託之間的地區大規模修剪橄欖樹以去除因疾病而乾燥的部分。

在其他措施中，他呼籲為科學研究和植物健康措施的緊急計劃以及歐洲作物病原體基因組數據庫提供資金，以集中有關細菌和寄生蟲的信息。



Xylella fastidiosa（照片：佐治亞大學）

As 上週報導，意大利 MEP Raffaele Baldassarre (PPE) 同事也呼籲提供緊急援助。

來自普利亞的橄欖油仍然 “優良的品質”

Olive Oil Times 尚未能夠證實意大利媒體關於歐盟衛生和消費者事務專員托尼奧博格承諾提供緊急援助的報導。

意大利媒體還稱，意大利農業部長Nunzia De Girolamo 已承諾成立一個應對該疾病的工作組，加州大學的兩名專家將協助該工作組。

皮爾斯病是由苛養木桿菌引起的，1892 年由加利福尼亞人 Newton B. Pierce 在加利福尼亞的葡萄上發現。

De Girolamo 在一份新聞稿中說，這種疾病並沒有影響橄欖果實，而且來自普利亞大區的橄欖油仍然是 “品質優良”，是人類最健康的食品之一。

恐慌、困惑、悲觀

爆發在橄欖種植者中引起了一些恐慌和困惑，對該病的真正原因以及近幾個月來迅速蔓延的原因感到困惑。

這也引起了一些生產者的悲觀情緒，例如一位農民在一個論壇上表示，他說這聽起來像 “在接下來的五年中，我們將看到薩蘭託的橄欖樹倒塌。

補充一點 “多年來，許多橄欖樹一直處於被忽視的狀態，”它會 “知道薩倫託的許多巨人將在未來幾年消失……我無法想像我的土地沒有橄欖樹，”他說。