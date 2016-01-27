“新世界”生產商將向競爭對手國際橄欖理事會宣布貿易集團

半個多世紀以來，總部位於西班牙馬德里的 國際橄欖理事會（IOC） 在世界各地橄欖油的感官和化學評估、標準和貿易便利化方面擁有第一和最後的發言權。 整個歐盟和其他幾個橄欖油生產國 國際奧委會成員. 美國不是其中之一。

As 通過報導 Olive Oil Times 去年八月，作為一項政策，美國不參與這種性質的伙伴關係。 加州大學戴維斯分校橄欖中心的丹弗林說， “在華盛頓，不斷傳來這樣的信息，即美國不想將其對標準制定的任何管轄權拱手讓給一群外國。” 但這個故事不僅僅是一場政治地盤爭奪戰。 該組織內部的投票偏向於產量最高的國家，而美國等消費量最高的國家則被冷落。



預計新世界生產商將宣布成立一個競爭對手組織（國際奧委會），即世界橄欖油貿易集團 - 彭博

如本月早些時候在一份 重磅炸彈段 on 60 分鐘，以及對特級初榨橄欖油的化學和感官評估的可疑標準只會加強美國生產商制定和執行自己的標準的決心。

向出席者致辭 紐約國際橄欖油大賽 2014 年，加州橄欖牧場 (COR) 首席執行官 Gregg Kelley 表示， “就國際橄欖理事會而言，我們不會花很多時間關注它的活動。 當然，我們會跟上他們以及那裡正在發生的事情，但（美國）不是成員。 他們將不得不面對挑戰，由他們決定是否要支持不斷尋求為消費者提供最佳體驗的進步行業。”

昨天，在一個 Bloomberg.com 上的文章，彼得羅賓遜和弗農西爾弗提出了這個問題， “美國橄欖油即將迎來它的時刻嗎？” 這篇文章將葡萄酒貿易歷史上的關鍵時刻相提並論，在 1975 年，新世界的生產商終於在加州葡萄酒被認為優於歐洲同行之後受到重視。

因此，隨著美國製造的 EVOO 繼續 在全球比賽中大放異彩 通過世界各地的品嚐小組，隨著不斷發展的行業繼續建立在 COR、Corto Olive 和 Cobram Estate 等公司領導的生產技術進步的基礎上，許多人看到了向更高質量和問責制的重大轉變。

“加州橄欖牧場正試圖用橄欖做加州用葡萄酒做的事情，”凱利對彭博社說。 而本月，彭博社的文章報導說， “預計新世界生產商將宣布成立一個競爭對手組織，即世界橄欖油貿易集團，”其成員可能包括澳大利亞、新西蘭、美國和其他新世界生產商，如智利、阿根廷、烏拉圭和南非.

該組織有朝一日可能會成為另一個旗手，代表新世界國家新興橄欖油行業的獨特關注及其對舊行業的進步方法。