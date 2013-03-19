橄欖油因農藥殘留而被扣留

根據歐洲議會意大利議員塞爾吉奧·西爾維斯特里斯（Sergio Silvestris）的說法，農藥痕蹟的檢測已在紐約和西雅圖港口滯留了 98 個意大利特級初榨橄欖油集裝箱。

在本月早些時候的書面問題中，Silvestris 告知議會，美國海關和邊境保護局對各種容器中的樣本進行了檢查，發現了毒死蜱的痕跡。

檢測到的含量範圍為 0.015 至 0.020 ppm，極低，低於歐盟為所有農作物設定的最大允許殘留量 (MRL) 0.250 ppm。 但他說，用來消滅橄欖蠅的農藥不能用於美國的橄欖油生產。

然而，它在美國被接受和授權用於各種作物，MRL) 為 0.100 ppm。

Silvestris 表示，美國進口的所有歐盟石油都要經過歐盟的事先檢查。 食品藥品監督管理局（FDA） 意大利橄欖油出口商多年來一直 “由於毒死蜱-乙基殘留物的存在，他們的產品很難銷往美國。 “一種在意大利和歐洲獲准在橄欖種植中使用的農藥（根據歐盟委員會第 149/2008 號條例）。”

“目前，超過80%的義大利生產並在美國銷售的特級初榨橄欖油仍被封鎖在紐約和西雅圖港口的98個貨櫃中，」他在8月-日的一個尚未得到答覆的問題中寫道。

Silvestris 將此事與改變 FDA 法規的必要性以及今年夏天即將舉行的跨大西洋自由貿易協定談判的更廣泛問題聯繫起來。

“為什麼尚未就該物質與美國達成雙邊協議？”

“委員會是否會盡快開始與 FDA 談判……關於農業和食品中的毒死蜱？”

“它打算採取什麼進一步行動來確保雙方之間的自由貿易，並防止上述衛生和植物檢疫措施成為歐盟產品出口的真正國際壁壘，”他問道。

一位美國橄欖油進口商告訴 Olive Oil Times 一些裝西班牙特級初榨橄欖油的容器也被扣留。

2011/12 年度，美國進口了超過 317,000 噸橄欖油，比上一年度增長 8.6%。 意大利是主要供應商，其次是西班牙。

西班牙農業食品合作社布魯塞爾代表胡安·科爾巴蘭（Juan Corbalán）是歐洲農民聯合會 Copa-Cogeca 橄欖油部門的主席，他說歐洲橄欖油出口商在美國受到限制，美國不承認歐洲的質量標準。

“我們感覺他們對來自歐洲的橄欖油不太滿意，因為它比他們的更具競爭力，”他說。

美國對歐盟質量標準的批評以及該國可能引入自己的質量標準的討論 橄欖油銷售令 造成了很多不確定性，並阻礙了對美國的潛在出口

“來自歐盟的生產商不想冒險去那裡，因為他們不知道明天會發生什麼，他們沒有穩定性，”他說。