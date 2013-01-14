中國能否與西班牙競爭成為世界橄欖油之都？



中國昆明的一個橄欖農場（照片：Denise Lai）

西班牙一家主要報紙稱，廉價的勞動力成本和水資源供應以及雄心勃勃的擴張計劃可能會在十年內威脅到西班牙作為世界領先橄欖油生產國的地位。

在標題下 “中國開始生產自己的橄欖油”， 世界報 報導稱，在短短幾年內，這個亞洲巨人將擁有約59 萬棵橄欖樹全面生產——比目前覆蓋50 公頃的39 萬棵橄欖樹增加136,000%——與全球最大的橄欖油生產區哈恩的種植面積相當。

“中國對生產橄欖油的興趣現在正在如此主要的種植園中實現，以至於在不久的將來，它在國際市場上的出現可能對西班牙的領導地位構成商業威脅，”該報稱。

“據估計，在 10 到 12 年內，中國可能會在西班牙目前擁有的橄欖油市場上擁有世界主導地位。”

中國的主要競爭優勢是廉價勞動力——相當於每人每月約 20 歐元（27 美元）。 由於春季冰雪融化，它的山坡種植園（如甘肅、四川和陝西等省）還具有水量豐富的關鍵優勢。

幾年來，中國農學家和商界人士訪問西班牙，了解西班牙如何製作橄欖油等標誌性產品。

中國的逆向工程技術已經延伸到西班牙的另一個旗艦——醃火腿。 據說兩家中國公司在中國註冊著名的 Jabugo 名稱的嘗試遭到挫敗，這讓西班牙不寒而栗。

橄欖油和 橄欖果渣油 38/2011 年中國的進口增長了 12%。 國際橄欖理事會. 西班牙一直是主要供應國，但現在正處於收成慘淡的陣痛之中——看起來遠低於上一季創紀錄的 1.6 萬噸的一半。

與此同時，後者可能是摩洛哥、突尼斯和土耳其的收益——據說西班牙和意大利的裝瓶商預計將增加從這些國家的進口，以彌補西班牙的短缺。

西班牙的出廠價仍在上漲。 根據 POOLred，截至 12 月 2.86 日當週的平均加權價格為 3.81 歐元/噸（- 美元/噸）。