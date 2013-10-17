歐洲對新橄欖油標準的擔憂



歐盟委員會橄欖及衍生產品諮詢小組主席 Rafael Sánchez de Puerta Díaz

歐盟諮詢委員會的會議紀要顯示，歐洲的橄欖油行業正密切關注美國和澳大利亞是否採取任何引入強制性質量標準的舉措。

根據歐盟委員會橄欖和衍生產品諮詢小組上次會議的報告草案，需要更好的數據，以便更清楚地了解橄欖油市場的狀況。

最近發布的 分鐘 14 月 - 日在布魯塞爾舉行的會議上還表示，歐盟希望美國為橄欖油中的農藥毒死蜱-乙基引入最高殘留水平，因為缺乏 MRL 導致意大利橄欖油的各種容器在美國港口被拒收.

對可能的美國橄欖油營銷訂單的擔憂

在議程項目下 “非關稅貿易壁壘”，該組織的一些成員對美國引入貿易壁壘的可能性表示擔憂。 橄欖油銷售令. 後者可能導致進口也被要求更高的標準。

表達的觀點包括 “加利福尼亞人應遵守與歐盟運營商相同的要求，以便我們都遵守相同的規則”，並且 “IOC（國際橄欖理事會）標準應採用並適用於美國的進口和國內產品”

委員會的一名代表表示，它正在與美國當局聯繫，監測事態發展並試圖提高對該問題的認識。

委員會還提供了與美國的自由貿易談判的最新情況，表明它是 “願意在 2015 年底前完成談判。”

擔心澳大利亞的橄欖油標準可能會被執行

也表達了擔憂 澳大利亞橄欖油標準，於 2011 年通過，以及在該國是否可以不再自願遵守。

委員會表示，澳大利亞政府已確認該標準仍將是自願的 “並且沒有證據表明這種情況很快就會改變。”

一位行業代表要求委員會 “對此事保持謹慎”，因為該部門並未完全放心，情況會如此， “鑑於來自澳大利亞生產商的壓力很大。”

委員會還表示，沒有與澳大利亞開始自由貿易談判的計劃，這種情況在不久的將來不太可能改變。

導緻美國進口問題的農藥：毒死蜱-乙基

意大利特級初榨橄欖油的各種容器 在美國港口被拒絕 今年早些時候，因為他們有毒死蜱的痕跡，這是一種在美國授權用於其他農產品的殺蟲劑，但不適用於橄欖油。

在關於這個問題的討論中，委員會表示解決方案是要求美國環境保護署為橄欖油設定 MRL。

它說，委員會準備支持這樣的劃界案，並在雙邊會談中提出這個問題。

渴望獲得更好的市場數據

對橄欖油和食用橄欖市場的概述——包括 2012/13 年度的臨時生產、消費、貿易和結轉庫存數據，以及 2013/14 年度的展望——引發了關於收集此類數據的討論。

在 2012 年 - 月的小組上一次會議上，一些成員表達了對 “委員會的數據與國際奧委會的數據不一致”。

在最近一次會議上，委員會提醒與會者，歐盟成員國必須定期向其提供有關其股票的信息，並且歐盟有義務向國際奧委會通報市場數據。

會議紀要說，參加會議的許多專家認為編制詳盡的資產負債表非常重要，但 “掌握即將到來的營銷年度的綜合數據更為重要。”

“鑑於這可能間接影響價格，委員會代表在將明年的預測寫在紙上時主張謹慎行事。 此外，在明年 - 月開始收穫之前，仍有許多事情可能發生，例如不利的氣候情況，”會議紀要還說。

西班牙橄欖油局收集該國的市場數據並發布月度報告。

在一些貿易代表的支持下，另一個國家的生產商代表要求歐盟委員會幫助其他歐盟國家收集類似的統計數據，包括庫存數據， ““

會議紀要說隨後舉行了討論 “關於如何提高小組測試的法律確定性”，但沒有給出細節。

歐盟橄欖油行動計劃的實施：關於採樣和測試參數的新規定

除會議討論的其他事項外，委員會提供了關於其執行情況的最新情況 歐盟橄欖油行業行動計劃，在此期間，還討論了它在 - 月份就其禁止歐盟餐廳餐桌上的可再裝橄欖油瓶的提議掉頭。

製片人代表說 “不清楚委員會為何決定撤回該提案。”

與此同時，歐盟委員會表示已準備好一項影響 “取樣和化學分析的各種參數”，希望能在年底前付諸表決。

國際奧委會的作用

鑑於管理國際奧委會的國際協議將於明年年底到期，有關該委員會應如何發展的爭論仍在繼續。

歐盟委員會表示，它應該作為全球質量和質量的守護者發揮強有力的作用 “標準化和資產負債表的參考點”。

委員會可能提到向消費國開放國際奧委會成員資格的可能性，而不僅僅是生產國，委員會表示這是 “是時候開始考慮擴大其會員基礎了。”

新任主席和副主席

諮詢小組主席 Gennaro Forcella 的任期在連續兩屆後結束，進行了投票，西班牙的 Rafael Sánchez de Puerta Díaz 一致當選為繼任者。

該諮詢小組傳統上由意大利人領導，而安達盧西亞農業合作企業聯合會 FAECA 總幹事桑切斯是第一個領導該小組的西班牙人。

同樣來自西班牙的拉斐爾·皮科·拉普恩特 (Rafael Pico Lapuente) 是西班牙橄欖油出口商協會 (Asoliva) 的負責人，以一票棄權票當選為副主席。

自 1997 年以來，Forcella 一直擔任意大利橄欖油貿易協會 Federolio 的主席。

歐共體諮詢小組

橄欖及其衍生產品諮詢小組通常每年召開兩次會議。 其下一次會議將於 12 月 - 日在布魯塞爾舉行。

委員會建議，工作組發表的意見代表行業利益相關者的觀點，不能歸咎於它。

小組會議的報告通常不會列出與會者，也不會說出所表達觀點的來源。