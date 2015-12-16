保羅米勒卸任澳大利亞橄欖協會主席

在擔任澳大利亞橄欖協會領導人 14 年後，保羅·米勒 (Paul Miller) 已下台。 這對澳大利亞橄欖油行業來說是個大新聞，該行業受益於米勒的許多成就，包括領導加強橄欖油質量標準的工作以及共同創立特級初榨聯盟 (EVA)。

澳大利亞 Boundary Bend Limited 首席執行官 Robert McGavin 稱米勒自願離職 “對於澳大利亞橄欖產業來說，這是一個重要的日子，這將永遠感謝保羅的成就，特別是他堅定不移地專注於標籤的誠實和正直以及勇敢地指出作弊行為。”



保羅確實將澳大利亞橄欖油放在了全球地圖上，並且無私地奉獻了他一生的大部分時間來造福整個橄欖油行業。 - Rob McGavin，邊界彎曲

“保羅一直強調行業的重要性，關注對消費者最有利的東西，”麥加文補充道， “非常清楚從長遠來看這將符合種植者的最佳利益。”

多年來，米勒作為新興和高度創新的澳大利亞橄欖油行業的領導者所取得的巨大成就已被記錄在案 在這些頁面中 及以後，從通過 澳大利亞標準 （然後敦促主要零售商尊重他們），對他 高度公開的攻擊 關於貼錯標籤的產品和他的積極參與 關鍵的行業轉折點 遍及世界。

近年來，米勒的努力越來越集中在他與加州顧問亞歷山德拉·德瓦雷內 (Alexandra Devarenne) 的聯合創始人角色上。 特級維珍聯盟. “EVA 在實現供應鍊和消費者的積極變化方面發揮著越來越重要的作用，”米勒告訴 Olive Oil Times. “還有很多工作要做，但我很樂觀。”

米勒長期致力於橄欖油世界，他說他是 “越來越關注國際工作，這個職位既需要國內關注，也需要國際視野。”

展望未來，米勒將擔任 AOA 的董事和名譽主席，並將繼續通過該協會產生影響。 新南威爾士獵人谷 Adina Vineyard 和 Olive Grove 的所有者 Peter O'Meara 擔任總裁一職。 米勒將他的前任描述為 “一位非常有能力、經驗豐富且受人尊敬的人”，在澳大利亞橄欖行業。

與此同時，隨著米勒在該行業的角色不斷發展，他認為該行業正朝著正確的方向發展。 “我注意到歐洲正在對該地區的橄欖油事務進行更大的控制，包括國際奧委會，我認為這可能是一個積極的舉動，這取決於歐盟的所作所為。 橄欖世界正在變得更好，澳大利亞發揮了作用。”

很明顯，業界認為米勒也為實現這一目標發揮了重要作用。 “保羅在提高質量方面在國際上非常重要，”加州大學戴維斯橄欖中心執行主任丹弗林說。 “他很有遠見，而且很有效率。”

麥加文同意了。 “保羅確實將澳大利亞橄欖油放在了全球地圖上，並且無私地奉獻了他一生的大部分時間來造福整個橄欖油行業。”