優素福·坎·澤貝克 (Yusuf Can Zeybek) 在第 663 屆克爾克皮納爾 (Kırkpınar) 上重複

優素福·坎·澤貝克 (Yusuf Can Zeybek) 擊敗穆斯塔法·塔什 (Mustafa Taş) 奪冠 連續第二次 的標題 巴斯佩利萬，首席摔角手，663rd 土耳其歷史版 Kirkpinar 橄欖油摔跤節。

這位30歲的安塔利亞人擊敗了 2022年冠軍 （雖然塔斯輸掉了比賽，但後來在 Cengizhan Şimşek 受到追溯積分處罰後，他獲得了冠軍） 充滿活力的圓 持續了52分鐘。

據當地媒體報道，兩名戰士都下車了 “活潑」的開局，坎·澤貝克(Can Zeybek)差一點就用一記猛衝擊倒了塔斯。此後，戰鬥放緩，塔斯因過於被動而受到警告。

比賽在常規時間結束後結束，Can Zeybek 接住了 Taş 的籃筐 凱斯佩 – 摔角手穿的短皮褲 – 導致他失去平衡並倒在地上。

除了聲稱 巴斯佩利萬 Can Zeybek 獲得了著名的金腰帶和 550,000 土耳其里拉（15,500 歐元）的獎金。塔斯收到 270,000 萬土耳其里拉（7,780 歐元）。

在進入決賽的途中，這位兩屆冠軍在四分之一決賽中擊敗了穆斯塔法·阿爾斯蘭，然後在今年的半決賽中擊敗了2023 年半決賽選手侯賽因·古穆薩蘭。

在四分之一決賽中，古穆薩蘭擊敗了 四屆冠軍 阿里‧古爾布茲 (Ali Gürbüz)，專家稱這是本輪最令人興奮的一輪。

這兩名摔跤手被認為是贏得比賽的熱門人選，他們在大部分常規時間都在保守地努力擊倒對方，但沒有為對方創造任何機會。

在52nd 第分鐘，古穆薩蘭找到了一個空當，抓住了對手的球門 凱斯佩 並把古爾布茲撞倒在地。

與此同時，塔斯在四分之一決賽中擊敗了埃內斯·多安，然後在半決賽中擊敗了塞爾哈特·格克曼。

雖然 Can Zeybek 不擔心，但今年的 Kırkpınar 在土耳其摔跤聯合會宣布 有爭議的格式更改.

這項變更為比賽的最後幾輪創造了一種聯盟式的資格賽形式，土耳其摔角管理機構表示，需要這種形式來適應不斷增加的賽事參與度（3,500 年有創紀錄的2023 名摔角手參加）在一個週末進行。

Can Zeybek 和 Taş 均直接晉級 663 決賽rd Kırkpınar 在摔角聯盟積分榜上躋身前 32 名。

如果 Can Zeybek 連續第三年衛冕這一頭銜，他現在有機會在 2025 年加入 Kırkpınar 不朽的行列。雖然每個 巴斯佩利萬 在下一場比賽開始之前，摔角手有權獲得金腰帶，連續贏得三個冠軍的摔角手將永久保留金腰帶。

自 1960 年首次頒發金腰帶以來，只有四名拳擊手實現了這一壯舉。科克皮納爾上一次慶祝三連冠是在 1997 年。

此後，雷傑普·卡拉（Recep Kara，2007年和2008年）和穆罕默德·耶西爾·耶西爾（Mehmet Yeşil Yeşil，2009年和2010年）的成績最接近，但都第三次未能獲勝。順便說一句，卡拉擊敗了耶西爾·耶西爾成為 2016年冠軍.

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Kırkpınar 被廣泛認為是世界上舉辦時間最長的體育賽事。 2010年，它被列入聯合國教科文組織人類非物質文化遺產名錄。

根據傳說，摔角比賽始於1357年，當時一群奧斯曼士兵在埃迪爾內附近停下來。

當他們在奧斯曼帝國前首都附近等待時，40 名士兵開始摔跤來打發時間。休息結束後，最後兩人繼續比賽到深夜，第二天兩人都被發現死亡。

那一年沒有獲勝者，但此後，該活動每年七月舉行， 除了 2020，當時由於 Covid-19 大流行而被取消。

在過去的十年中，Kırkpınar 已成為越來越受歡迎的旅遊活動。旅館經營者告訴當地媒體，今年他們整個星期幾乎都在滿載運作。

傳統上，各個年齡層、文化背景和社會階層的摔跤手都會聚集在埃迪爾內，在草地上進行一對一的比賽，直到一名摔跤手成功地將另一名摔跤在自己的背上。

儘管形式發生了變化，但規則保持不變。摔角手全身塗上橄欖油，只穿一件衣服 凱斯佩 當他們競爭時。

比賽開始時，兩名摔角手緊握雙手，頭部靠在一起。為了獲勝，摔角手必須將對手壓在背上或將他舉到空中。

橄欖油使摔角手很難抓住對方，迫使他們抓住對手的口袋 凱斯佩.

摔跤運動員還聲稱橄欖油可以減輕受傷引起的疼痛， 幫助他們的傷口癒合 快點。活動期間估計使用了兩噸橄欖油。

上油過程遵循特定的儀式。首先，另一位摔角手用左手將油塗抹在一名摔角手的左肩、胸部、左臂和袖口上。

接下來，摔角手對身體的右側做同樣的事情。儀式的最後一步是摔角手在彼此的背上塗抹油。

橄欖油是比賽中必不可少的一部分，如果摔角手在比賽中感覺需要重新塗抹橄欖油，他可以向裁判和對手請求暫停。