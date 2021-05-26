2021 年世界上最好的橄欖油在頂級比賽中揭曉

2021年的完整結果 NYIOOC World Olive Oil Competition 今天在 世界上最好的橄欖油官方指南，在屢獲殊榮的品牌進行了為期三天的在線推廣之後。

來自 28 個國家/地區的生產商為業界最負盛名的比賽提供了 1,159 個品牌。 一個國際專家團隊從 13 個國家遠程分析了每個條目。

我將能夠打電話給我們的團隊成員，並一一告訴他們，他們的奉獻精神使這一美妙的成就成為可能。 - Tèra de Prie 共有人 Nicola Ferrarese

790 個品牌以驚人的方式展示了生產商改進工藝的決心 NYIOOC憑藉卓越的品質獲得了令人垂涎的金獎和銀獎，總體成功率為 68%。

安德烈亞斯·帕帕斯皮魯，帕帕斯·格羅夫

NYIOOC 總統 Curtis Cord 表示自 2013 年第一屆比賽以來，獲獎者人數穩步攀升是 “勇敢的生產者在面對挑戰時做出的最強有力的聲明，為我們的健康和享受提供最好的產品。”

“面對今年世界向他們投擲的一切，不知何故，這些敬業的人仍然設法創造出品質卓越的特級初榨橄欖油——即使在最好的條件下也很難做到，”Cord 補充道。

790 個品牌現已成為精英名單 世界上最好的特級初榨橄欖油 在官方指南上，每年有數百萬人使用該指南來了解獲獎者及其背後的人。

“當我們選擇特級初榨橄欖油時，這些品牌在我們期望的特性方面提供了最高價值，”Cord 說， “他們值得尋找。”

阿格里科拉馬拉維利亞

Olive Oil Times 在贏得橄欖油行業的最高獎項後，記者開始聯繫生產商以了解他們的反應。

“該獎項意味著我們以正確的方式生產橄欖油。 這是對我們所有辛勤工作的回報，”斯洛文尼亞 Kmetija Drnovšček Estate 的所有者、金獎品牌的生產商 Matej Drnovšček 說 德爾諾夫謝克別利卡.

意大利製片人西蒙娜·博蒂 (Simone Botti) 擁有 勒豐塔切，他的托斯卡納混釀贏得了金獎。 “這個獎項是對一年中所做的犧牲和所有工作的回報，”他告訴 Olive Oil Times, “尤其是在我親自管理的工廠收割時。”

西班牙製片人 奧羅·德爾·西耶托 獲得兩項金獎，延續了令人印象深刻的連勝紀錄 NYIOOC. “我們對結果非常滿意，”老闆拉斐爾·阿隆索在得知獲獎消息時說道。 “自 2014 年以來，我們在本次比賽中繼續取得一致的積極成果。 儘管如此，我們仍將繼續努力，每年都盡力而為。”

法托利亞特里波利

“從一開始，我就努力生產高品質、合乎道德的橄欖油，能夠滿足最複雜的味蕾，同時通過恢復廢棄的小樹林來美化我們的土地。 贏得這個獎項意味著對這項辛勤工作的認可，”Francesco Piattelli Palmarini 說道，他的 Maraviglia 混釀獲得了金獎。

“自豪、獎勵和激勵！” Petros Papaspyrou 在希臘 Kranidi Argolidas 生產的 Papas Grove 特級初榨橄欖油獲得三項大獎後說。 “它使我們的小型家族企業致力於繼續提供優質、誠實的產品。”

“這些獎項對我來說意義重大。” 金岭農場 在加利福尼亞州。 “在我們投入如此多的時間、精力和金錢來生產最好的橄欖油之後，這讓我感到非常感激和滿足。”

本文開始我們的 特別報導 的2021 NYIOOC World Olive Oil Competition 我們將在其中突出獲獎品牌背後的人。