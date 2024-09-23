World Olive Oil Competition 南賽區進行中

來自三大洲七個國家的特級初榨橄欖油的分析始於 2024 年版的《 NYIOOC World Olive Oil Competition 南半球的劃分。

從智利到紐西蘭的生產商正在等待世界上最大的橄欖油品質競賽的結果，該競賽將在 世界上最好的橄欖油官方指南 和 Olive Oil Times 世界排名.

達到頂峰激勵我們每年更努力提供優質產品。 - Fernando Carrasco Spano，Olivos Ruta del Sol 首席執行官

在西半球許多國家經歷了明顯的收成下降之後，今年的獎項將顯得尤為重要。

氣候和農藝因素共同導致南美洲各地收成不佳。

近年來，巴西生產商在世界競爭中取得了越來越大的成功，但巴西的收成卻創下歷史新低。 大量降雨 2023 年 - 月至 - 月期間，全國大部分正在開花的橄欖樹遭到破壞。

阿根廷、智利、秘魯和烏拉圭的生產商也經歷了產量大幅下降——智利下降了 20%，阿根廷和烏拉圭下降了 70%，秘魯下降了 90%。

除秘魯外， 產量銳減 由於 2023 年寒冷時間不足，許多農場進入了減產期，收成較低 “橄欖樹自然交替結果週期中的「小年」。智利和烏拉圭多年的乾旱也對樹木造成了影響。

（照片：Verde Louro Azeites）

在太平洋的另一邊，澳洲的橄欖農和磨坊主也經歷了 產量略有下降。許多樹木進入了小年，而 霜和 花邊蟲侵擾 損害他人.

另一方面，南非生產商預計 生產小幅反彈，一些農民報告說，本季進展好於預期。

儘管面臨收穫挑戰，來自西半球各地的農民、磨坊主和裝瓶商仍將參加世界大賽視為對其品牌的投資，從而宣傳他們的品牌 高品質特級初榨橄欖油品牌 國內外。

“我們的想法是在本地和國際市場上定位該品牌。 埃爾米斯托爾。這位阿根廷製片人在 2023 年電影節上榮獲金獎和銀獎 NYIOOC.

（照片：埃爾米斯托爾）

“這就是為什麼我們也參加國際競爭來定位自己、建立知名度並了解市場走向，」她補充道。

對於依賴出口的生產商來說，在世界上最大、最負盛名的橄欖油品質競賽中獲獎尤其重要。

進口商和經銷商查看 NYIOOC 獎項作為信任票，激勵生產商繼續努力打造屢獲殊榮的優質產品。

“智利製片人首席執行官費爾南多·卡拉斯科·斯帕諾 (Fernando Carrasco Spano) 表示：“在紐約獲勝是一件非同尋常的事情，尤其是因為我們的市場幾乎 100% 位於海外。” 奧利沃斯·魯塔·德爾·索爾，在 2023 年榮獲金獎和銀獎 NYIOOC.

“達到頂峰激勵我們每年更加努力地提供優質產品，」他補充道。

（照片：奧利沃斯·魯塔·德爾·索爾）

對於南非和烏拉圭等不太知名的橄欖油生產國的生產商來說，紐約的獎項有助於將他們的國家推向世界地圖，並在經銷商眼中成為一種認可。

“我們在美國仍在不斷發展，這些獎項是一個很好的機會，可以證明我們的橄欖油與我們的競爭對手一樣好，甚至更好。 巴比倫商店.

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這位南非製片人在 2023 年電影節上榮獲三項金獎 NYIOOC. “它們讓向分銷商和最終消費者銷售產品變得更加容易。

烏拉圭也是如此，該國最大的生產商最近開始向鄰國巴西和美國出口。

（照片：Colinas de Garzón）

“在美國等市場，烏拉圭以肉類、乳製品和穀物而聞名，但並不以橄欖油聞名，」該公司生產主管維克多·羅德里格斯 (Victor Rodriguez) 說。 科利納斯·德·加爾松 牌。

烏拉圭最大的橄欖油生產商在 2023 年榮獲兩項金獎 NYIOOC. “這些獎項幫助我們確立了自己的橄欖油品牌地位，因為我們知道我們來自一個不以橄欖油生產聞名的國家。

雖然許多南美同行都專注於出口，但巴西的生產商看到了 NYIOOC 以此向國內消費者證明高品質橄欖油不只來自國外。

“國際認可使巴西因其生產的橄欖油品質而受到關注。 戴安娜·福爾曼說，是的所有者 佛得角·洛羅·阿澤特斯，在 2023 年榮獲兩項金獎和兩項銀獎 NYIOOC.

“這促使國內消費者尋找、品嚐和認可這裡生產的橄欖油，」她補充道。

（照片：科布拉姆莊園）

除了幫助銷售特級初榨橄欖油外，許多生產商還看到 NYIOOC 獎項證明他們在樹林和磨坊中做得很好，並為收穫季節畫上了圓滿的句號。

“在著名的國際比賽中獲得此認可，例如 NYIOOC 對我們的品牌來說非常有價值” 萊安德羅·拉維蒂說，科布拉姆莊園聯合執行長。

原名 邊界彎曲, 澳洲最大的橄欖油生產商在 2023 年榮獲兩項金獎和三項銀獎 NYIOOC.

“它突顯了製作每一瓶 Cobram Estate 特級初榨橄欖油所付出的辛勤工作、經驗、技術知識和熱情。

NYIOOC World Olive Oil Competition 獲獎者在整個評審期間都會在經過驗證後公佈。

獲獎品牌和生產商將在 世界上最好的橄欖油官方指南 並在特殊部分 Olive Oil Times.

競賽數據 世界橄欖油排名 即時更新。