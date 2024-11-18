世界領導人冷落 COP29，危害氣候行動

自 1995 年召開以來最受關注的聯合國氣候變遷會議之一正在阿塞拜疆首都巴庫舉行。來自近 200 個國家的政府代表和談判代表齊聚一堂，討論世界應對這一問題的下一步措施 氣候變化.

多位世界領袖缺席今年第 29 屆高峰會th 締約方會議（COP29），這違反了要求領導人在峰會第一天向與會者發表講話的標準協議。

美國總統拜登、法國總統馬克宏、德國總理奧拉夫·肖爾茨和日本首相石破茂等全球最大經濟體的領導人並未出席。

烏蘇拉‧馮德萊恩 (Ursula von der Leyen)，歐盟委員會主席 連任 作為該委員會主席的第二個五年任期也缺席了巴庫。

“這是缺乏採取行動的政治意願的症狀，」氣候分析的氣候科學家比爾·黑爾說。 “沒有緊迫感。

聯合國秘書長安東尼奧古特雷斯在 COP29 開幕當天的演講中呼籲 2024 年 “人類破壞的大師級”，並補充說，人為氣候變遷正在加劇全世界的災難。

“在下一次颶風襲來之前，許多家庭正在逃命；工人和朝聖者在難以忍受的高溫中倒下；洪水沖垮社區並摧毀基礎設施；乾旱毀壞農作物，孩子們餓著肚子上床睡覺，」古特雷斯說。 “所有這些災難以及更多災難都因人為氣候變遷而加劇。

這位葡萄牙政治家和外交官也指出，自那時以來，全球溫室氣體排放量增加。 COP28 一年前。

歐盟哥白尼天文台也警告說，2024 年有望成為 最熱的一年，地球的平均表面溫度可能超過 1.5℃閾值 今年限制。

去年在杜拜舉行的第 28 屆締約方會議上，與會者達成了一項不具約束力的協議，以消除在能源生產中使用化石燃料，這被認為是人為氣候變遷的主要原因。他們也同意正式設立損失和損害基金，以援助貧窮和最容易受到氣候影響的國家。

今年高峰會的主要目標是增加對發展中國家應對氣候變遷影響的資金。

經濟學家告訴 COP29 與會者，到 2030 年，貧窮國家每年將需要支出高達 1 兆美元（950 億歐元），以有效減輕氣候變遷的影響。

每年一度的氣候變遷締約方峰會所基於的理念是，世界上工業化程度最高和最富裕的國家對人為氣候變遷負有主要責任，因此在人類應對全球暖化影響的鬥爭中應該承擔相應的責任。

然而，並沒有普遍規則來規定每個國家必須貢獻多少。儘管大多數歐洲國家多年來做出了巨大貢獻，但包括美國、加拿大和澳洲在內的其他富裕國家卻因沒有調動與其經濟規模成比例的資金而受到批評。

此外，氣候懷疑論者唐納德·川普當選為總統 下一任總統 美國也對COP29談判表示懷疑。

然而，在 COP29 上率領美國代表團的美國氣候特使約翰·波德斯塔 (John Podesta) 向峰會與會者保證，儘管選舉結果如何，美國仍將繼續採取氣候行動。

與此同時，巴布亞新幾內亞等一些最容易受到氣候變遷影響的國家的領導人抵制了 COP29，理由是富裕國家反應遲緩。

巴布亞紐幾內亞是西南太平洋上一個擁有 10 萬人口的島國，正在經歷極高的潮汐，海平面每年上升速度是世界平均的兩倍。

“巴布亞新幾內亞的這一立場是為了所有小島嶼國家的利益，」總理賈斯汀·特卡琴科在 COP29 開幕前表示。 “當我們的人民遭受氣候變遷的毀滅性後果時，我們將不再容忍空洞的承諾和無所作為。