女性分享她們在生產和銷售屢獲殊榮的橄欖油方面面臨的挑戰

越來越多的女性橄欖油生產商因其卓越的表現而受到認可 特級初榨橄欖油，眾多女性擁有的品牌在 2024 年獲獎 NYIOOC World Olive Oil Competition.

在最新一屆全球最大的橄欖油品質大賽中，近一半的評審是女性，19 名評審中有 - 名是女性。

我認為農業是我們經濟中最後克服對女性勞動力偏見的領域之一，尤其是在管理階層上。 - Beth McCown，中央海岸橄欖公司所有者

“總體而言，該行業的女性變得更加活躍，並獲得了政府和國際橄欖理事會等橄欖油機構的更多支持，」女性橄欖油組織創始人吉爾·邁爾斯說。

“結果，越來越多的女性贏得獎項並擔任評委，尤其是在義大利和拉丁美洲等更傳統的國家，」她補充道。

橄欖油中的婦女等組織觀察到越來越多的女性聚集在一起，對橄欖油有著共同的熱情。這 組織工作 幫助女性建立聯繫、協作、教育和支持。

包括邁爾斯在內的行業專家表示，長期以來，女性廣泛參與橄欖種植和橄欖油生產。

“目前，他們在與橄欖油行業直接或間接相關的各個領域擔任農民、品嚐師、生產商、廚師、研究人員、教育工作者和專家，」邁爾斯說。 “他們的專業知識和經驗有助於推動這一重要領域的發展，並對當代和未來幾代人產生重大影響。

吉爾·邁爾斯

隨著 氣候變化 以及所有生產商面臨的宏觀經濟挑戰，一些獲獎女性認為，針對女性擁有的公司的文化偏見是一個需要克服的額外障礙。

“女性面臨的挑戰，就我們而言， “外國女性作為橄欖油生產商面臨的問題是，我們的獎項被低估了。 拉斯特雷洛，在 2024 年獲得銀獎 NYIOOC.

儘管氣候變遷仍然是人類面臨的最重大挑戰 翁布里亞製片人沃斯曼補充說，一些女性製片人覺得她們沒有受到重視。

“我們今年最大的挑戰肯定是氣候造成的，」她說。 “大約連續第二年，我們經歷了一個非常潮濕的春天，直接進入了一個極其炎熱的夏天。由於我們依賴自然灌溉，我們的橄欖並沒有像我們希望的那樣生長。

在加州橄欖油世界的另一邊，貝絲·麥考恩 (Beth McCown) 是 中央海岸橄欖公司，同意農業部門對性別的態度落後於經濟和社會的其他部門。

貝絲·麥考恩

“我認為農業是我們經濟中最後克服對女性勞動力偏見的領域之一，尤其是在管理職位上，」她說。 “我在航空航天業工作了很多年，能夠觀察到企業界的良好進步。

“這絕對不是完美的，但比以前好多了，」麥考恩補充道。 “農場管理的類似進展非常緩慢。當前這一代人剛剛打破障礙。

中央海岸橄欖公司 連續第五次獲得金牌 在2024 NYIOOC。麥考恩表示，她的成功是建立在每年應對挑戰的基礎上。

“務農並不容易。 “有很多變量，例如天氣、土壤條件、害蟲和市場偏好。成功需要堅持和熱愛你正在做的事情」。

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“在我生產特級初榨橄欖油的這些年裡，我與其他生產商、磨坊主和勞務承包商建立了關係。這些關係是我作品的基石，」麥考恩補充道。

雖然這些牢固的關係幫助麥考恩實現了穩定的質量，但她偶爾也會遇到根深蒂固的偏見。

“我們很幸運有一支移民勞動力在收穫和修剪期間提供幫助，」她說。 “這些船員中的大多數都是由男性管理的，這些文化通常由男性負責。它帶來了挑戰，我通常需要要求我的丈夫不要在場，因為他的存在削弱了我的權威。我認為這是一種恥辱。

麥考恩相信，儘管存在這些令人沮喪的情況，更多的女性將成為橄欖油生產者。

“我確實相信越來越多的女性正在成為橄欖油生產者，而且這種趨勢未來將持續下去，」她說。 “這是一個很棒的職業，隨著每一位新的女性製片人進入這個領域，障礙正在被打破。

橄欖油婦女組織成員麥考恩表示，她發現該組織有助於提供榜樣。

“當人們想到農民時，他們通常認為農民是個男人，」她說。 “我在與丈夫的社交場合中遇到過很多次，有關種植橄欖和生產橄欖油的問題都是直接向我丈夫提出的。

“必須克服這些假設並解釋我確實是農民和生產者，這非常令人沮喪，」麥考恩補充道。 “看到其他女性做我正在做的事情對我來說是很大的鼓勵。

在希臘，Nicky Giavroglou，首席執行官 希臘精品油該公司的研發經理艾米莉亞·裡加庫 (Aimilia Rigakou) 也同意，女性領導的公司仍然必須應對農業被視為男性職業的問題。

尼基·賈夫羅格魯和艾米莉亞·裡加庫

“然而，在希臘，女性採集橄欖、製作食用橄欖也是我們傳統的一部分，通常參與橄欖和橄欖油生產過程的許多階段，」Giavroglou 說。

“在過去幾年中，女性開始更多地參與這一領域，無論是作為科學家還是生產者，」她補充道。 “在我看來，她們可以在橄欖油行業的發展中發揮非常有益的作用，她們可以獲得與男性一樣多的獎項。

Hellenic Fine Oil 以 Sparta Gourmet 品牌（中號 Koroneiki）榮獲金獎。

“與往年相比，本賽季尤其具有挑戰性，」Giavroglou 說道。 “一方面，與往年相比，我們在尋找具有特殊感官特徵的優質特級初榨橄欖油並以我們的品牌“Sparta Gold”裝瓶並出口到許多國家時遇到了更多困難。

“這部分是由於氣候變遷影響了橄欖種植，」她補充道。 “橄欖生產商和磨坊主尚未接受足夠的培訓來應對如此極端的條件，這也可能是影響原材料最終品質的一個因素。

“另一方面，我們還必須應對今年產量嚴重減少以及大量希臘特級初榨橄欖油仍待售的事實。 大量出口，」賈夫羅格魯繼續說道。

Rigakou 將公司的成功歸功於她與 Giavroglou 的合作。無論性別如何，她都理解需要一個對自己所做的事情充滿熱情、注重細節、有組織性並願意為共同目標做出個人犧牲的團隊。

“綜上所述，我將我們的出色合作歸功於一方面，生產了特殊的特級初榨橄欖油，當然，也贏得了金獎 NYIOOC 競爭，」她總結道。