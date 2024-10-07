關於當今的危機，485 億年的氣候歷史告訴我們什麼

發表在《科學》雜誌上的新研究發現，地球平均溫度升高和大氣中二氧化碳含量升高的同時發生並非現代所獨有，而是可以追溯到地球歷史近 2 億年前。

在一個地標 研究來自美國和英國大學以及史密森尼國家自然歷史博物館的研究人員回顧了過去，繪製了地球溫度的變化圖。

這項研究清楚地表明，二氧化碳是整個地質時期全球氣溫的主要控制因素。 CO2低時，氣溫冷；CO2低時，氣溫低。當二氧化碳含量高時，溫度升高。 - 傑西卡·蒂爾尼，亞利桑那大學古氣候學家

研究人員從化石貝殼和有機物中收集了超過 150,000 個溫度估計值，並將其與英國布里斯託大學開發的 850 個氣候模型模擬相結合。

然後，他們使用一種稱為數據同化的方法，將地質數據與氣候模型進行統計整合，構建了全球平均表面溫度曲線，詳細描述了過去485億年來地球溫度的波動。

科學家指出，保存有溫度指示器的古老岩石和化石的可用性限制了它們回到過去的能力。

該曲線揭示了溫度變化與大氣中的二氧化碳（一種長期存在的溫室氣體）之間的一致關聯。極端高溫和二氧化碳濃度升高的時期通常是一致的。

“我們發現，二氧化碳和溫度不僅密切相關，而且在485 億年的時間裡都以同樣的方式相關。說道。

“這項研究清楚地表明，二氧化碳是整個地質時期全球氣溫的主要控制因素，」她補充道。 “CO2低時，氣溫冷；CO-低時，氣溫低。 當二氧化碳含量高時，溫度很溫暖。

研究還發現，地球表面溫度隨時間的變化比先前想像的更大，從 11 ℃ 到 36 ℃，而先前的模擬顯示為 14 ℃ 到 26 ℃，特別是在顯生宙期間。

顯生宙是地球地質史上四個紀元中最近的紀元，可以追溯到近 540 億年前。在此期間，地球上的生命激增、多樣化並在新的土地上繁衍生息。

此外，研究表明，地球目前的平均溫度為 15 ℃，低於顯生宙大部分時間的平均溫度。然而，研究人員指出，今天較低的平均氣溫並不是自滿的理由。

「[它]讓我徹夜難眠，」研究人員之一艾米麗·賈德 (Emily Judd) 說道。 “我擔心氣候否認者、氣候懷疑論者和氣候拖延者會指出這一點並說， “看！我們沒有什麼好擔心的。

賈德補充說，氣候危機最重要的方面是二氧化碳和溫度變化的速度。

科學家長期以來一直警告說，人類活動排放的溫室氣體正在以前所未有的速度使地球變暖，其中一些 有紀錄以來最熱的年份 在過去十年發生在這個星球上。

根據2023 年的一項研究，該研究回顧了66 萬年前至今的大氣二氧化碳水平和相應的溫度，目前地球大氣中二氧化碳的水平（約百萬分之2）比開始之前的二氧化碳水平高出近420% 50世紀工業化th 世紀。

結果是，與工業化前水準相比，全球平均氣溫上升約 1.2 ℃，接近 1.5 ℃ 升溫閾值 世界各國已承諾不跨越。

“不管溫度到底變化了多少度，很明顯我們已經讓地球進入了我們物種從未見過的一系列條件，」研究人員之一加布里埃爾·鮑文(Gabriel Bowen)說。 “它應該讓我們停下來思考什麼是正確的前進道路。